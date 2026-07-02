Город Алатау проектируется как первый в Казахстане полностью цифровой центр

Развитие города Алатау как города будущего является еще одним важным приоритетом, отметил Глава государства на 38-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Сегодня Алатау представляет собой территорию опережающего развития, обладающую уникальным правовым режимом мирового уровня. Созданная нормативная база ориентирована на привлечение глобальных инвестиций и формирование в Алатау одного из ведущих международных деловых центров. Город проектируется как первый в Казахстане полностью цифровой центр. Здесь критически важная инфраструктура, государственные услуги и городская экономика будут интегрированы в единую цифровую экосистему на основе больших данных, передовых технологий и современных моделей управления. В соответствии с принципом Digital by default («Цифровизация по умолчанию») все процессы государственного управления с самого начала создаются исключительно в цифровом формате. Через единую цифровую платформу администрации города Алатау жители и инвесторы смогут получать государственные услуги, оформлять необходимые разрешительные документы и пользоваться преимуществами специального правового режима. Кроме того, в городе будет действовать передовая нормативно-правовая база в сфере цифровых активов, включая деятельность криптовалютных бирж и токенизацию активов. Мы приглашаем международных инвесторов воспользоваться преимуществами этой уникальной юрисдикции как надежной площадки для реализации высокотехнологичных и высокодоходных проектов, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Президент подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта и укрепление цифрового суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения долгосрочной устойчивости экономики и государства.

— Хотел бы особо подчеркнуть важность постоянного диалога между Советом и государственными органами, объединяющего опыт, знания и экспертный потенциал всех участников для выработки эффективных решений и проведения необходимых реформ. Мы убеждены, что долгосрочное взаимовыгодное партнерство государства и бизнеса станет важнейшим фактором раскрытия потенциала цифровой экономики Казахстана и построения процветающего будущего для наших граждан, — подытожил Глава государства.

В ходе пленарного заседания также выступили президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель правления Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков, вице-президент по секторам и тематическим направлениям Азиатского банка развития Фатима Ясмин, главный управляющий по работе с клиентами Citi Дэвид Ливингстон, вице-президент CNPC Сун Даюн, президент регионального кластера по Африке, Ближнему Востоку, Индии и Центральной Азии группы Air Liquid Николя Пуаро.

Ранее Глава государства в своем выступлении отметил, что Казахстан неизменно сохраняет приверженность курсу устойчивого развития.

Глава государства указал, что мир вступил в новую эпоху технологической трансформации. По его мнению, искусственный интеллект становится одним из ключевых двигателей глобального развития. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан последовательно инвестирует в развитие человеческого капитала.

Благодаря использованию цифровых технологий точного планирования и прогнозной аналитики Казахстан уже второй год подряд получает рекордный урожай зерновых – 27 млн тонн.