Более 200 сельскохозяйственных предприятий Казахстана работают в формате «умных ферм»

По его словам, искусственный интеллект и современные технологии автоматизации становятся основой новой аграрной революции.

– Они позволяют значительно повышать урожайность, рационально использовать водные ресурсы и существенно снижать негативное воздействие на окружающую среду. Казахстан в полной мере осознает значение этих процессов. Благодаря использованию цифровых технологий точного планирования и прогнозной аналитики наша страна уже второй год подряд получает рекордный урожай зерновых – 27 млн тонн. Для закрепления этого результата мы проводим полную цифровизацию сельскохозяйственных земель, ускоряем внедрение беспилотных летательных аппаратов, спутниковой навигации и автоматизированных метеорологических станций. Все меры государственной поддержки и предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям переводятся в цифровой формат, что позволит значительно упростить административные процедуры. В животноводстве внедрены интегрированные цифровые платформы, обеспечивающие отказ от бумажного документооборота и повышение достоверности данных. Сегодня более 200 сельскохозяйственных предприятий уже работают в формате «умных ферм», используя современные цифровые технологии и управление на основе анализа данных. Кроме того, внедряется цифровая система прослеживания продукции, обеспечивающая полную прозрачность всей цепочки – от производителя до конечного потребителя, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что долгосрочная цель Казахстана заключается не только в развитии сельского хозяйства, но и в превращении страны в региональный центр глубокой переработки продукции АПК.

– Мы стремимся не ограничиваться экспортом сырья, а создавать высокую добавленную стоимость внутри страны путем развития современной пищевой промышленности, внедрения передовых технологий и формирования устойчивых производственно-сбытовых цепочек. В этой сфере открываются значительные возможности для инвестиций на всех этапах производственного цикла. Мы активно внедряем технологии искусственного интеллекта, роботизации и решения Индустрии 4.0 на предприятиях пищевой промышленности. Системы контроля качества на основе искусственного интеллекта, технологии прогнозного обслуживания оборудования, автоматизированные производственные линии и интеллектуальное управление цепочками поставок позволят существенно повысить эффективность производства, обеспечить высокое качество продукции и соответствие самым строгим международным стандартам безопасности. Одновременно инвестиции в интеллектуальные логистические системы, автоматизированные складские комплексы, холодильную инфраструктуру и современные упаковочные технологии позволят сформировать полностью интегрированные цифровые производственно-сбытовые цепочки в агропромышленном комплексе. Мы приглашаем международных инвесторов, ведущих производителей продуктов питания, технологические компании и разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта принять участие в этой масштабной трансформации, – заявил Президент.

Ранее Глава государства в своем выступлении отметил, что Казахстан неизменно сохраняет приверженность курсу устойчивого развития. Президент указал, что мир вступил в новую эпоху технологической трансформации. По его мнению, искусственный интеллект становится одним из ключевых двигателей глобального развития.