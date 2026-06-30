Токаев и Путин обсудили подготовку к XXII Форуму межрегионального сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что договоренности, достигнутые в ходе государственного визита Президента России в Казахстан в мае текущего года, придали значительный импульс развитию всего комплекса казахстанско-российского сотрудничества.

Как было отмечено в ходе беседы, правительства двух стран обеспечивают последовательную реализацию достигнутых соглашений.

Особое внимание Токаев и Путин уделили подготовке к XXII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится в Омске в конце июля.

Кроме того, Главы государств обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.

По итогам телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин договорились поддерживать постоянные рабочие контакты.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели 28 мая переговоры в Астане в узком составе, в ходе которых Президент РК предложил провести форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске. В ходе переговоров в расширенном составе Касым-Жомарт Токаев заявил, что объем взаимного товарооборота между Казахстаном и Россией в ближайшее время может превысить 30 млрд долларов, более 170 совместных проектов на 53 млрд долларов реализуют Казахстан и Россия.

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Астане страны Евразийского экономического союза подписали ряд документов, касающихся изменений в договор о ЕАЭС, поддержки кооперационных проектов в агропромышленном комплексе и таможенного регулирования.