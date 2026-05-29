Какие документы подписали на саммите ЕАЭС в Астане
По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Астане страны Евразийского экономического союза подписали ряд документов, касающихся изменений в договор о ЕАЭС, поддержки кооперационных проектов в агропромышленном комплексе и таможенного регулирования, передает корреспондент агентства Kazinform.
Председатель коллегии Бакытжан Сагинтаев сообщил, что повестка заседания включала 18 вопросов, часть которых главы государств рассмотрели в узком составе.
В расширенной части заседания участникам предложили подписать следующие документы:
- Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части нераспространения его положений о распределении сумм ввозных таможенных пошлин на правоотношения, возникшие в сфере недропользования в Республике Казахстан;
- Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части оказания финансового содействия кооперационным проектам в отраслях агропромышленного комплекса;
- Протокол о внесении изменений в Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушение таможенного законодательства.
Также на рассмотрение участников заседания представили ежегодную информацию об итогах международной деятельности ЕАЭС, либерализации рынка услуг и работе субъектов естественных монополий.
Напомним, в Астане состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕАЭС приняли совместное заявление об ответственном развитии ИИ.