    Страны ЕАЭС приняли совместное заявление об ответственном развитии ИИ

    По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран-членов ЕАЭС подписали совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, заседание Высшего совета и проходящий в эти дни Евразийский экономический форум — важные события, открывающие новые страницы в деятельности ЕАЭС.

    — Сегодня наряду с подписанием совместных решений по вопросам экономического сотрудничества, принято совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в ЕАЭС. Таким образом, создаются институциональные условия для перехода нашей организации на качественно новый этап своего развития, — подчеркнул Президент. 

    Напомним, в Астане началось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Ранее Токаев предложил ЕАЭС развивать совместные проекты в сфере ИИ и робототехники.

    Данира Искакова
    Автор