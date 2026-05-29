Токаев предложил ЕАЭС развивать совместные проекты в сфере ИИ и робототехники

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал страны ЕАЭС искать новые точки экономического роста через развитие технологий будущего и совместные проекты в сфере искусственного интеллекта, робототехники и квантовых вычислений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом Глава государства сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Астане.

По его словам, от скорости адаптации к новым технологическим вызовам напрямую зависит долгосрочная устойчивость национальных экономик и их место в будущем мировом устройстве.

— Волны технологического прогресса от тотальной цифровизации до создания искусственного интеллекта идут как бы одна за другой. При этом каждая новая технологическая ступень создает основу для последующего прорыва, открывая невероятные возможности для тех, кто способен заглянуть за горизонт, — заявил Токаев.

Президент отметил, что согласно оценкам экспертов, в ближайшие 20 лет мир столкнется с рядом значимых технологических тенденций, включая биотехнологии, автономные системы, космическую экономику, хранение энергии и квантовые вычисления.

Он также сослался на долгосрочные прогнозы, согласно которым к 2035 году объем мирового рынка робототехники превысит 376 млрд долларов, а индустрия виртуальной реальности достигнет порядка 700 млрд долларов.

— Нашим странам, конечно же, нельзя оставаться в стороне от мировых тенденций. Считаю, что Евразийская экономическая комиссия должна оказать поддержку в обмене практическим опытом и реализации совместных проектов по наиболее перспективным направлениям развития, — подчеркнул Президент.

