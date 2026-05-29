Президент Казахстана призвал ускорить цифровизацию евразийских транспортных коридоров

По словам Главы государства, Евразийский транспортный каркас представляет собой высокотехнологичную систему международных маршрутов, соединяющих ключевые рынки Азии, Европы и Ближнего Востока. Он включает разветвленную сеть сквозных коридоров общей протяженностью более 50 тысяч километров, из которых свыше 10 тысяч километров проходят по территории Казахстана.

— Для сохранения ключевой роли в глобальной системе торгово-экономических связей необходимы дальнейшее развитие и оцифровка трансграничной инфраструктуры. Гибкие логистические решения, стабильность поставок, скорость прохождения грузов позволит существенно нарастить объемы транзитных потоков в Евразийский экономический союз, — отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что с конца прошлого года в Казахстане системно внедряется платформа Smart Cargo, работающая по принципу «единого окна». В рамках этой системы уже ведется цифровизация транспортных коридоров.

Также в стране внедрен механизм обмена электронными бланками разрешений с рядом государств, включая Азербайджан, Китай, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан.