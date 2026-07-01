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    Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в ряде актов

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Главой государства подписан Указ «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Казахстан».

    Ранее Президент подписал указ о создании Секретариата «Қазақстан Халық Кеңесі».

    Акорда Президент Казахстана Токаев в Сингапуре
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор