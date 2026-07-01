Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в ряде актов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главой государства подписан Указ «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Казахстан».
Ранее Президент подписал указ о создании Секретариата «Қазақстан Халық Кеңесі».