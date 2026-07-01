Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в ряде актов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.