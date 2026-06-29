KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Токаев и Кобахидзе приняли совместное заявление о стратегическом партнерстве

    По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе приняли Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Грузией, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев и Кобахидзе приняли совместное заявление о стратегическом партнерстве
    Фото: Акорда

    Члены делегаций двух стран обменялись следующими межгосударственными и межведомственными документами:

    1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Грузии о сотрудничестве в области культуры;

    2. Меморандум о взаимном сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии;

    3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии о сотрудничестве в сфере туризма.

    Токаев и Кобахидзе приняли совместное заявление о стратегическом партнерстве
    Фото: Акорда
    Токаев и Кобахидзе приняли совместное заявление о стратегическом партнерстве
    Фото: Акорда
    Токаев и Кобахидзе приняли совместное заявление о стратегическом партнерстве
    Фото: Акорда

    Ранее в ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев предложил разработать между Казахстаном и Грузией Дорожную карту, ориентированную на энергетику, инвестиции, транспортное сообщение, сельское хозяйство, цифровизацию, туризм и другие перспективные направления.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Казахстан Грузия Международные отношения
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор