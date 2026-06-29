Токаев и Кобахидзе приняли совместное заявление о стратегическом партнерстве

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе приняли Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Грузией, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Члены делегаций двух стран обменялись следующими межгосударственными и межведомственными документами:

1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Грузии о сотрудничестве в области культуры;

2. Меморандум о взаимном сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии о сотрудничестве в сфере туризма.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Ранее в ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев предложил разработать между Казахстаном и Грузией Дорожную карту, ориентированную на энергетику, инвестиции, транспортное сообщение, сельское хозяйство, цифровизацию, туризм и другие перспективные направления.