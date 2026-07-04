17-летний казахстанский шахматист стал международным гроссмейстером
17-летний шахматист из Восточно-Казахстанской области Алдияр Ансат официально выполнил все требования для присвоения звания международного гроссмейстера, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.
На турнире Aktobe Open спортсмен преодолел рейтинговую отметку 2500 пунктов, завершив выполнение необходимых нормативов для получения высшего шахматного звания.
Алдияр Ансат является одним из самых титулованных молодых шахматистов Казахстана. В шесть лет он стал самым юным кандидатом в мастера спорта страны, в 11 лет — самым молодым мастером FIDE, в 13 лет — международным мастером, а в 15 лет — самым молодым заслуженным мастером спорта РК.
Одним из наиболее ярких достижений в его спортивной биографии стала победа сразу в двух возрастных категориях на чемпионате Казахстана, когда в 10-летнем возрасте он завоевал золотые медали среди спортсменов до 12 и до 14 лет. В 15 лет Алдияр стал чемпионом Казахстана среди мужчин, подтвердив высокий уровень мастерства и статус одного из самых перспективных шахматистов страны.
Получение звания международного гроссмейстера стало закономерным итогом многолетней подготовки, упорного труда и успешных выступлений на международной арене.
Ранее казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева поднялась на пятое место в обновленном мировом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).