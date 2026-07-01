Бибисара Асаубаева впервые вошла в пятерку сильнейших шахматисток мира

Согласно июльскому рейтингу ФИДЕ, 22-летняя казахстанская гроссмейстер набрала 2538 рейтинговых очков, поднявшись сразу на две позиции по сравнению с предыдущим рейтингом. Таким образом, Асаубаева впервые в карьере вошла в топ-5 сильнейших шахматисток мира.

Фото: fide.com

Лидером мирового рейтинга остается представительница Китая Хоу Ифань. В первую пятерку также входят ее соотечественницы Чжу Цзиньэр, Лэй Тинцзе и действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь.

Асаубаева продолжает успешный сезон. В июне она возглавила общий зачет женского цикла ФИДЕ 2026–2027 после победы на престижном турнире Norway Chess Women 2026, что укрепило ее позиции в борьбе за выход в следующий турнир претенденток.

Ранее Бибисара Асаубаева была награждена орденом «Барыс» II степени.