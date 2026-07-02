100 уникальных экспонатов из китайского шелка представили в Астане

Выставка проходит в Национальном музее РК. Проект организован совместно с Китайским музеем шелка, музеями Хучжоу и Турфана, передает корреспондент Kazinform.

На выставке представлено около 100 экспонатов, отражающих богатство традиционного и современного китайского искусства шелка.

В рамках экспозиции особое внимание уделено историческому контексту региона Турфан — одного из ключевых центров древнего Шелкового пути, сыгравшего важную роль в развитии культурных связей Востока и Запада.

Турфан является одним из важнейших исторических центров древнего Шелкового пути и представляет собой уникальное пространство культурного взаимодействия. Здесь на протяжении веков пересекались четыре великие цивилизации — китайская, индийская, греческая и исламская. В регионе также сосуществовали семь мировых религий, девятнадцать древних письменностей и более двадцати языков, что стало основой формирования научного направления «турфановедение».

Фото: Kazinform

Турфан обладает богатейшим культурным наследием и имеет статус национального историко-культурного города. На его территории расположены два объекта Всемирного наследия — руины древних городов Цзяохэ и Гаочан, а также уникальная подземная ирригационная система Карез. В регионе насчитывается более 1 400 памятников культурного наследия и свыше 40 тысяч археологических артефактов, что делает его одним из самых значимых археологических центров Евразии.

Выступая на церемонии открытия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Хань Чуньлинь отметил, что взаимный обмен между цивилизациями является основой мирного развития и сотрудничества.

— Цивилизации ценны своим многообразием, обогащаются благодаря взаимному обмену и достигают совершенства через взаимодействие, открывая путь к развитию. Выдвинутая Китаем Глобальная инициатива в области цивилизации призывает уважать разнообразие мировых цивилизаций, — заявил посол.

Фото: Kazinform

По его словам, Китай и Казахстан намерены укреплять связи между культурными учреждениями и продолжать развитие гуманитарного сотрудничества.

— Посольство Китайской Народной Республики в Республике Казахстан будет и впредь всесторонне поддерживать укрепление связей между культурными учреждениями Китая и Казахстана, а также оказывать всю необходимую помощь для дальнейшего углубления гуманитарных обменов и сотрудничества между двумя странами, — подчеркнул Хань Чуньлинь.

В рамках выставки представлены уникальные произведения, сочетающие традиционную китайскую культуру шелка и современное искусство работы с шелком. Экспозиция знакомит посетителей с культурным наследием Великого шелкового пути и современными направлениями дизайнерского искусства.

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