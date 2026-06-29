Пятеро девушек погибли в ДТП в Туркестанской области

Легковой автомобиль на высокой скорости врезался в дерево на внутрипоселковой дороге. Из шести человек, находившихся в салоне, выжил только один, передает корреспондент агентства Kazinform.

Смертельное ДТП произошло 27 июня в Тюлькубасском районе Туркестанской области. Удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало на две части. Все находившиеся в салоне были близкими родственниками. В один миг большая семья потеряла пятерых дочерей, среди которых были родные и двоюродные сестры. В числе погибших оказались студентки и несовершеннолетние.

Единственного выжившего пассажира бригада скорой помощи доставила в больницу. Сейчас он находится в реанимации.

Правоохранительные органы начали расследование по статье 345 Уголовного кодекса РК. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo не справилась с управлением и врезалась в придорожное дерево.

— По факту дорожно-транспортного происшествия в Туркестанской области, в результате которого погибли пять человек и один травмирован, возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение. Полиция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге, — прокомментировали в ДП Туркестанской области.

Ранее сообщалось, что в городе Арыс Туркестанской области пьяная женщина за рулем врезалась в забор частного дома. На месте погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних.