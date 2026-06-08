ДТП с тремя погибшими: подробности трагедии в Туркестанской области

По факту смертельного ДТП в городе Арыс, в результате которого погибли три человека, возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана, передает корреспондент агентства Kazinform.

По официальным данным ведомства, совершившая смертельный наезд женщина пыталась скрыться с места происшествия.

— По предварительным данным, в городе Арыс водитель автомобиля марки JAC, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на нескольких человек, после чего скрылась с места происшествия. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции, — сообщили в ДП Туркестанской области.

Фото: кадр из видео

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была установлена, задержана и доставлена в изолятор временного содержания.

— В результате ДТП на месте скончались три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Еще двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь, — добавили в полиции.

Фото: кадр из видео

Следственно-оперативной группой проводятся необходимые мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление обстоятельств случившегося. По итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

— Полиция призывает граждан не распространять недостоверную информацию и доверять исключительно официальным источникам, — отметили в правоохранительных органах.

Фото: кадр из видео

После происшествия в социальных сетях появились сведения о том, что 52-летняя задержанная работает в одной из местных школ. За комментарием агентство Kazinform обратилось в областное управление образования.

Фото: кадр из видео

— В связи с проведением следственных мероприятий управление образования не имеет права предоставлять информацию, содержащую персональные данные граждан. В подобных случаях официальные комментарии и разъяснения вправе предоставлять только уполномоченные органы, — сообщили в ведомстве.

Отметим, что санкция части 4 статьи 345-1 Уголовного кодекса РК предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с пожизненным лишением права управления транспортными средствами за нарушение ПДД лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, если это повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. Окончательная правовая квалификация будет дана по итогам расследования.

Ранее Kazinform сообщал о резонансном ДТП в Алматы, в результате которого погибли трое молодых людей. Согласно материалам дела, автомобиль Zeekr под управлением 32-летнего бизнесмена Александра Пака выехал на встречную полосу на проспекте аль-Фараби и столкнулся с Mercedes. В момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Все потерпевшие стороны простили подсудимого. Громкое судебное разбирательство продолжается.