Смертельное ДТП в Алматы: уволен замначальника полиции, задержан второй водитель

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сообщил новые подробности резонансного ДТП в Алматы.

По поручению министра внутренних дел Ержана Саденова резонансное ДТП в Алматы с первых часов находится на особом контроле. Также проверяются все доводы, которые сейчас озвучиваются в публичном пространстве.

По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли три человека, ранее было возбуждено уголовное дело.

— Подозреваемому водителю автомобиля ZEEKR с санкции суда применен арест. Установлено, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени, — отметил Шынгыс Алекешев.

Одновременно по поручению министра начата служебная проверка. Для того, чтобы обеспечить ее объективность и полноту, в Алматы направлены руководители департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и департамента по работе с личным составом вместе с опытными сотрудниками.

— Отдельно отмечу: по доводам о возможной незаконной выдаче государственных номерных знаков департаментом собственной безопасности уже возбуждено уголовное дело. Также возбуждено уголовное дело по факту бездействия в отношении водителя одного из руководителей департамента полиции. Он водворен в изолятор временного содержания, — сообщил официальный представитель МВД.

Он добавил, что в рамках как служебной проверки, так и уголовных дел будут детально проверены все обстоятельства, включая информацию, распространяемую в медиапространстве.

В связи с выявленными упущениями уже приняты кадровые решения. Приказом министра освобождены от занимаемых должностей заместитель начальника департамента полиции города Алматы, курирующий наружные службы и дорожную безопасность, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.

— Подчеркиваем: если нарушения подтвердятся, ответственность понесут все — как непосредственные участники, так и должностные лица, чьи действия или бездействие могли повлиять на произошедшее либо способствовать его сокрытию, — сказал он.

МВД призвало граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ воздержаться от распространения непроверенной и недостоверной информации, а также преждевременных выводов. В министерсива напомнили, что за распространение ложных сведений предусмотрена административная и уголовная ответственность для всех без исключения.

— Министерство внутренних дел действует принципиально и последовательно. Грубые нарушения закона и правил дорожного движения пресекались и будут пресекаться. Каждый, кто сознательно игнорирует закон, понесет ответственность. Закон един для всех — вне зависимости от статуса, положения и связей. Правопорядок и безопасность граждан будут обеспечены в полном объеме, — заключил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Напомним, авария с участием двух автомобилей произошла в ночь на 21 марта в Алматы. По информации департамента полиции, водитель автомобиля Zeekr, двигаясь по проспекту Аль-Фараби, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров Mercedes скончались на месте.

Сам подозреваемый получил телесные повреждения и в настоящее время находится в медицинском учреждении под конвоем. После стабилизации состояния он будет доставлен в изолятор временного содержания.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

