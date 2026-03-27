Ряд руководителей освобождены от должностей — глава МВД о смертельном ДТП в Алматы

Он отметил, что ситуация находится на особом контроле.

— Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ДТП в Алматы. Как ранее сообщалось, возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого водителя с санкции суда применен арест. Он понесет наказание по всей строгости закона, — написал Ержан Саденов на странице в Facebook.

Глава МВД подчеркнул, что по его поручению в Алматы направлены сотрудники департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и департамента по работе с личным составом. Проводится всесторонняя проверка.

— Одновременно возбуждены уголовные дела по доводам о возможных нарушениях. Ряд руководителей освобождены от занимаемых должностей.

Подчеркиваю, будет дана правовая оценка всем. Никто не уйдет от ответственности. Закон един для всех, — сообщил глава МВД.

Напомним, авария с участием двух автомобилей произошла 21 марта на проспекте аль-Фараби в Алматы. Видео с места происшествия ранее было опубликовано в социальных сетях. По информации департамента полиции, водитель автомобиля Zeekr, двигаясь по проспекту Аль-Фараби, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров Mercedes скончались на месте.

Сам подозреваемый получил телесные повреждения и в настоящее время находится в медицинском учреждении под конвоем. После стабилизации состояния он будет доставлен в изолятор временного содержания.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полиция Алматы начала служебное расследование после столкновения двух автомобилей, в результате которого погибли три человека.