Смертельное ДТП в Алматы: полиция начала служебное расследование

Начальник департамента полиции города Айдын Кабдулдинов на встрече с населением сообщил, что по факту ДТП, произошедшего в ночь на 21 марта, возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.

— Водитель автомашины Zeekr в настоящее время находится в больнице. В отношении него будет избрана мера пресечения — арест, — сказал он.

В социальных сетях появилась также информация, что причиной аварии могли стать уличные гонки. По неподтвержденным данным, Zeekr участвовал в гонке с другим автомобилем, к которой, возможно, был причастен высокопоставленный полицейский.

— Департаментом полиции проводится служебное расследование, будет дана четкая правовая оценка, будем принимать самые жесткие меры, если сотрудники виновны, — добавил Айдын Кабдулдинов.

Авария с участием двух автомобилей произошла в ночь на 21 марта в Медеуском районе Алматы. Видео с места происшествия ранее было опубликовано в социальных сетях.

По информации департамента полиции, водитель автомобиля Zeekr, двигаясь по проспекту Аль-Фараби, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров Mercedes скончались на месте.

Сам подозреваемый получил телесные повреждения и в настоящее время находится в медицинском учреждении под конвоем. После стабилизации состояния он будет доставлен в изолятор временного содержания.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.