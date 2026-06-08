Суд по ДТП на аль-Фараби в Алматы: все потерпевшие простили подсудимого

В Алматы продолжается громкий судебный процесс по делу о смертельном ДТП на проспекте аль-Фараби, в результате которого погибли три человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы под председательством судьи Еркина Майшинова.

На скамье подсудимых находится 32-летний бизнесмен Александр Пак. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

На сегодняшнем заседании была заслушана позиция родных третьей погибшей — 22-летней девушки. Ее мать рассказала, что о гибели дочери узнала утром 21 марта после телефонного звонка. После этого она отправилась в морг на опознание.

В суде также было оглашено ее письменное заявление, адресованное суду и подписанное собственноручно. В нем говорится, что подсудимый полностью признал свою вину, искренне раскаялся, попросил прощения и в полном объеме возместил причиненный материальный и моральный ущерб.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

В связи с этим мать погибшей сообщила, что не имеет к подсудимому претензий и просит назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Вместе с тем в ходе заседания она отметила, что окончательное решение о мере наказания оставляет на усмотрение суда.

Ранее в суде были допрошены родственники двух других погибших. В качестве свидетелей выступили сестра погибшего водителя и мать другой погибшей девушки — 20-летней алматинки. Они также представили заявления о примирении с подсудимым.

Согласно оглашенным документам, подсудимый Александр Пак полностью признал вину, выразил искреннее раскаяние и возместил потерпевшим материальный и моральный вред в полном объеме.

После этого допрос потерпевших по делу был завершен.

В чем обвиняют подсудимого, можно прочитать здесь.

Хронология трагедии

Смертельное ДТП произошло в ночь на 21 марта на проспекте аль-Фараби в Алматы в результате грубых нарушений правил дорожного движения. По данным следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии 29-летний водитель Mercedes и двое пассажиров (девушки в возрасте 20 и 22 лет) скончались на месте.

Водитель Zeekr Александр Пак получил телесные повреждения и был госпитализирован, после чего находился под конвоем. После стабилизации состояния его этапировали в СИЗО.

Следствие установило, что в момент аварии Пак находился в состоянии алкогольного опьянения.

Это ДТП вызвало широкий общественный резонанс. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, предусматривающее для Пака до 10 лет лишения свободы.

После трагедии началась череда проверок, в том числе в кругах полиции. Заместитель начальника департамента полиции Алматы и ряд других должностных лиц были освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, в отношении водителя одного из руководителей городской полиции возбуждено уголовное дело по факту бездействия.

Ход расследования был взят на контроль Главой государства.

Параллельно в Алматы были усилены меры по обеспечению безопасности дорожного движения, увеличено количество рейдов, внедрено негласное патрулирование, а также организованы фильтрационные посты для контроля за нарушениями ПДД.