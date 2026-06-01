Родные двух погибших в ДТП на Аль-Фараби просят не лишать свободы подсудимого

Началось главное судебное разбирательство по делу о смертельном ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы, в результате которого погибли три человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы под председательством судьи Еркина Майшинова.

На скамье подсудимых — 32-летний бизнесмен А.П. Он обвиняется по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Заседание проходило в гибридном формате: обвиняемый и потерпевшие участвовали в процессе в режиме онлайн.

В ходе сегодняшнего заседания были допрошены потерпевшие. Сестра погибшего водителя автомобиля Mercedes Е.Т. ответила на вопросы государственного обвинителя. Она сообщила, что о смерти своего младшего брата узнала от дознавателя ранним утром.

По ее словам, около 7:00 ей позвонил дознаватель, сообщил о гибели брата и пригласил на опознание. Так она узнала, что он погиб в ДТП на проспекте Аль-Фараби. Также она рассказала, что в последний раз видела брата 20 марта. В тот день он привез ее на работу около 8 утра.

— Мы каждый день ездили вместе. Он работал администратором в компьютерном клубе, а также помогал мне по делам, — сказала она.

Родственники погибшего водителя также представили суду заявление о примирении с подсудимым. В письме указано, что А.П. полностью признал свою вину, искренне раскаялся, в полном объеме возместил материальный и моральный ущерб.

Они подчеркнули, что приняли решение добровольно и без какого-либо давления. Кроме того, родственники погибшего попросили суд назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, отметив, что полностью его простили и не имеют к нему претензий.

Еще одной потерпевшей стороной является семья погибшей 20-летней К.Т. В качестве свидетеля выступила мать девушки Б.Ж. Отвечая на вопросы прокурора, она сообщила, что ее дочь занималась частным извозом и 21 марта должна была внести очередной платеж по кредиту в размере 267 тысяч тенге.

— 20 марта около 22:30 моя дочь приехала домой. Она работала в такси. Сказала, что голодна и хочет поесть. В тот день ей нужно было выплатить кредит в размере 267 тысяч тенге. Она сказала, что ей не хватает около 90 тысяч тенге и что нужно заработать эту сумму, после чего вернется домой. Я покормила ее, и она снова уехала на работу. Около 23:30 я начала переживать, потому что дочь не возвращалась. Позвонила ей по видеосвязи. Она находилась с пассажирами. Я спросила, когда она приедет домой и не голодна ли. Она ответила, что голодна, сейчас довезет пассажиров, поест и вернется домой. Это был наш последний разговор. Она попросила меня не переживать, поэтому я легла спать, — рассказала женщина.

Она также отметила, что уже два года проходит лечение из-за проблем со здоровьем, поэтому утром не услышала звонки дознавателей. По ее словам, около 9 часов утра на звонок ответил супруг, которому сообщили о гибели дочери и попросили приехать на опознание.

— Мы живем в Шамалгане. Выехали около девяти утра и прибыли в Алматы примерно к одиннадцати. Затем приехали в морг. Я не могла поверить, что моя дочь находится там. До последнего думала, что она в коме, — сказала потерпевшая.

В суде также было оглашено ее заявление, в котором она и ее родственники сообщили о примирении с подсудимым. По словам женщины, дочь уже не вернуть, поэтому семья решила простить А.П.

В письме указано, что, несмотря на тяжесть последствий и гибель дочери, она и ее близкие достигли полного примирения с подсудимым. Отмечается, что А.П. полностью признал свою вину, искренне раскаялся, попросил прощения и в полном объеме возместил материальный и моральный ущерб.

Также в заявлении говорится, что семья не имеет к нему каких-либо материальных или моральных претензий и не намерена предъявлять их в будущем. Решение о примирении принято добровольно.

Кроме того, родственники погибшей попросили суд назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, в том числе рассмотреть возможность условного осуждения.

— Мы полностью его простили и подтверждаем, что никаких требований к нему не имеем. И в будущем иметь не будем, — говорится в заявлении.

Также Б.Ж. сообщила суду, что отказалась от услуг адвоката Мейрмана Калмаханулы.

Позиция родственников третьей погибшей Т.К. судом пока не заслушана. Их допрос перенесен на следующее заседание, которое состоится 4 июня в 10:00.

После этого судья объявил перерыв.

В чем именно обвиняют подсудимого, можно прочитать по ссылке.

Хронология трагедии

Смертельное ДТП произошло в ночь на 21 марта на проспекте Аль-Фараби в результате грубых нарушений правил дорожного движения. По данным следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии 29-летний водитель Mercedes и двое пассажиров (девушки в возрасте 20 и 22 лет) скончались на месте.

Сам водитель Zeekr получил телесные повреждения и был госпитализирован, после чего находился под конвоем. Позднее, после стабилизации состояния, его этапировали в следственный изолятор.

Установлено, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

После трагедии заместитель начальника городского департамента полиции и ряд других должностных лиц были освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, в отношении водителя одного из руководителей ДП возбуждено уголовное дело по факту бездействия.

Ход расследования был взят на контроль Главой государства.

В Алматы также были усилены меры по обеспечению безопасности дорожного движения: увеличено количество рейдов, внедрено негласное патрулирование, а также организованы фильтрационные посты для контроля за нарушениями ПДД.