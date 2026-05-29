Начался суд по резонансному ДТП на Аль-Фараби в Алматы: известны подробности дела

На скамье подсудимых — 32-летний бизнесмен А. П. Он обвиняется по части 4 статьи 345 УК РК «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц».

Судебный процесс проходит под председательством судьи СМУС Еркина Майшинова.

В ходе процесса А. П. отказался от рассмотрения дела с участием присяжных заседателей.

Адвокат подсудимого ходатайствовала о его дистанционном участии в судебных заседаниях, пояснив, что он испытывает проблемы со здоровьем и передвигается с помощью костылей. Также защита выступила с просьбой ограничить фото- и видеосъемку, а также проведение прямых трансляций, указав на возможное негативное влияние огласки на троих несовершеннолетних детей подсудимого.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

В ходе заседания обвиняемый П. попросил прощения у потерпевшей стороны и заявил о готовности возместить причинtнный ущерб и оказывать содействие в дальнейшем.

После обсуждения суд удалился в совещательную комнату и огласил решение. Главное судебное разбирательство назначено в открытом судебном заседании на 1 июня 2026 года в 10:00.

Суд разрешил участие обвиняемого в заседаниях в гибридном формате. Также суд запретил фото- и видеосъемку всех участников процесса.

Суть обвинения

Прокурор Алибек Кумисбеков в ходе заседания зачитал обвинительный акт. Согласно материалам следствия, 21 марта 2026 года А. П., 1993 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения и осознавая запрет на управление транспортным средством, управлял автомобилем с подложными государственными номерами.

Двигаясь по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, он, по версии следствия, умышленно игнорировал требования правил дорожного движения. Около 03:30, предвидя возможность наступления опасных последствий своих действий, в частности дорожно-транспортного происшествия, он легкомысленно рассчитывал на их предотвращение и не принял необходимых мер предосторожности.

Автомобиль двигался с превышением установленного скоростного режима более чем на 80 км/ч, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. На пересечении с улицей Мендикулова водитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mercedes, следовавшим в восточном направлении по проспекту Аль-Фараби.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель Mercedes 1996 года рождения и двое его пассажиров 2003 и 2005 годов рождения.

Прокурор отметил, что в крови подсудимого был обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,30 промилле, что соответствует легкой степени алкогольного опьянения.

Кроме того, согласно заключению комплексной судебной экспертизы, скорость автомобиля Zeekr перед столкновением могла составлять около 219 км/ч.

Позиция потерпевшей стороны

После заседания адвокат одной из потерпевших сторон Мейрман Калмаханулы сообщил, что родственники подсудимого после трагедии пытались наладить контакт с семьей погибшей: приносили извинения и приезжали к их дому, однако каких-либо договоренностей достигнуто не было.

По его словам, семья готовит гражданский иск о возмещении материального и морального ущерба, который будет заявлен в рамках судебного процесса. Предварительно речь идет о сумме порядка 100 миллионов тенге.

— Мы думаем, что запросим около 100 млн тенге. Вопрос связан с наличием у погибшей кредитов и долговых обязательств. Все обстоятельства будут дополнительно изучены, после чего будет озвучена окончательная сумма, — сказал адвокат.

Он добавил, что по другим потерпевшим сторонам пока не располагает полной информацией, однако, по его данным, одна из потерпевших сторон уже заявила о примирении.

Также адвокат отметил, что инкриминируемая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 10 лет. При этом, по его словам, примирение с отдельными потерпевшими не влияет на квалификацию обвинения и не освобождает от уголовной ответственности.

Хронология трагедии

Смертельное ДТП произошло в ночь на 21 марта на проспекте Аль-Фараби в результате грубых нарушений правил дорожного движения. По данным следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии 29-летний водитель Mercedes и двое пассажиров (девушки в возрасте 20 и 22 лет) скончались на месте.

Сам водитель Zeekr получил телесные повреждения и был госпитализирован, после чего находился под конвоем. Позднее, после стабилизации состояния, его этапировали в следственный изолятор.

Установлено, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

После трагедии заместитель начальника городского департамента полиции и ряд других должностных лиц были освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, в отношении водителя одного из руководителей ДП возбуждено уголовное дело по факту бездействия.

Ход расследования был взят на контроль Главой государства.

В Алматы также были усилены меры по обеспечению безопасности дорожного движения: увеличено количество рейдов, внедрено негласное патрулирование, а также организованы фильтрационные посты для контроля за нарушениями ПДД.