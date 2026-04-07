Фильтрационные посты появились в Алматы: как это работает

Как сообщили в департаменте полиции, в ночное время на основных магистралях города организуются специальные участки с временным сужением проезжей части по принципу «бутылочного горлышка». Такой подход позволяет замедлить транспортный поток и проводить выборочную проверку водителей, в том числе на предмет управления автомобилем в состоянии опьянения.

Фото: ДП Алматы

Один из таких постов в минувшие выходные работал на ВОАД. Для обеспечения безопасности были установлены временные дорожные знаки — ограничение скорости до 40–60 км/ч, указатели объезда препятствия и предупреждения о сужении дороги. Как отмечают в полиции, практика уже показала свою эффективность.

За пять дней проведения ОПМ «Стоп — нарушения» на дорогах Алматы пресечено 9 820 правонарушений. В частности:

— задержаны 43 водителя в состоянии опьянения;

— выявлены 78 водителей, не имеющих права управления;

— задержаны 12 водителей, ранее лишенных прав;

— пресечено 14 фактов использования подложных государственных номерных знаков;

— зафиксировано 36 выездов на полосу встречного движения.

Кроме того, на специализированные штрафные стоянки водворено 3 666 транспортных средств.

В полиции подчеркивают, что фильтрационные посты стали эффективным инструментом профилактики грубых нарушений и повышения дисциплины участников дорожного движения.

Ранее также сообщалось о внедрении формата негласного патрулирования на дорогах Алматы. В рамках этой практики сотрудники патрульной полиции в штатском передвигаются на гражданских автомобилях в общем транспортном потоке и выявляют грубые нарушения правил дорожного движения, прежде всего факты агрессивного вождения — резкие перестроения, так называемую «шашечную» езду, подрезания и создание аварийных ситуаций.

Отметим, что после резонансного смертельного ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы усилено патрулирование. В город дополнительно направлены наряды полиции из других регионов, проводятся масштабные рейдовые мероприятия.

Аким Алматы поручил полиции принимать строгие меры после смертельного ДТП. За первые дни пресечено свыше 4,8 тысячи нарушений правил дорожного движения, включая факты управления транспортом в состоянии опьянения, выезда на встречную полосу, использования подложных номерных знаков и вождения без соответствующих прав. Более 2 тысяч автомобилей водворены на штрафстоянки.

Ход расследования дорожно-транспортного происшествия находится на контроле Главы государства.

МВД призвало водителей срочно проверить техосмотр и документы.