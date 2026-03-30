Аким Алматы поручил полиции принимать строгие меры после смертельного ДТП на Аль-Фараби

На своей странице в Instagram аким выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что происшествие, унесшее жизни людей, является трагедией для города.

По его словам, с ростом количества автомобилей нагрузка на дороги увеличивается, поэтому будет усилен контроль и системная работа по обеспечению безопасности пешеходов и водителей.

Как доложил начальник департамента полиции города Айдын Кабдулдинов, согласно анализу причин ДТП, основными факторами остаются системные нарушения правил дорожного движения. В целях обеспечения дорожной безопасности ежесуточно заступают 270 экипажей патрульной службы. В городе функционирует 1 641 комплекс «Сергек», включающий 9 415 камер. Уровень смертности на дорогах Алматы остается самым низким в стране.

— Сухая статистика не имеет значения, если погибает хоть один человек. Безопасность на дорогах и тротуарах — наш главный приоритет. Мы продолжим работу по улучшению инфраструктуры и внедрению цифровых решений, однако, если не будут соблюдаться правила, порядка не будет. Полиции необходимо усилить контроль и принимать жесткие меры по всем видам нарушений — вплоть до неправильной парковки, — отметил Дархан Сатыбалды.

Фото: акимат Алматы

Также был рассмотрен вопрос предстоящего ремонта улично-дорожной сети. В этом году средним ремонтом планируется охватить 360 улиц общей протяженностью 290,2 км, в том числе 17 магистральных улиц общей протяженностью 40,9 км. Работы по среднему ремонту на магистральных улицах будут проводиться в летний период.

По словам руководителя управления развития дорожной инфраструктуры Олжаса Шабданова, с середины марта начаты работы по текущему ремонту и устранению дефектов в виде провалов люков и дождеприемников, образования колеи на полосах движения общественного транспорта, а также провалов дорожного покрытия после проведения работ по устройству инженерных сетей.

Кроме того, в текущем году особый акцент будет сделан на улично-дорожной сети Алатауского района, где в рамках строительства дорог и среднего ремонта планируется охватить 304 улицы протяженностью 121,9 км.

— Ежегодно выделяются значительные средства на ремонт дорог, однако после зимы ситуация вызывает нарекания и критика горожан обоснована. Необходимо провести предметный разговор с подрядными организациями. Компании, которые некачественно выполняют взятые на себя обязательства, не будут допускаться к работе в городе. Особое внимание следует уделить организации работ, ремонтируемые участки не должны превращаться в полосу препятствий. В целом вся инфраструктура — знаки, светофоры, пешеходные переходы, разметка, мосты и развязки должны быть приведены в надлежащее состояние. Я буду на постоянной основе объезжать город и лично контролировать ход работ, — заключил Дархан Сатыбалды.

Отметим, что авария с участием двух автомобилей произошла в ночь на 21 марта в Медеуском районе Алматы. По информации департамента полиции, водитель автомобиля Zeekr, двигаясь по проспекту Аль-Фараби, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров Mercedes скончались на месте.

Сам подозреваемый получил телесные повреждения и в настоящее время находится в медицинском учреждении под конвоем. После стабилизации состояния он будет доставлен в изолятор временного содержания. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

После трагической аварии с должности был снят заместитель начальника городского департамента полиции. Кроме того, в отношении водителя одного из руководителей ДП возбуждено уголовное дело по факту бездействия.