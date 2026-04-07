    10:05, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Резонансное ДТП в Алматы: водителя этапировали в изолятор

    Подозреваемого в смертельном ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы перевели из медицинского учреждения в следственный изолятор, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Виновник дорожно-транспортного происшествия — водитель автомобиля
    ZEEKR, в результате которого погибли три человека, этапирован в следственный изолятор. Ранее подозреваемый находился под конвоем в медицинском учреждении и по санкции суда был арестован. Он этапирован в следственный изолятор для дальнейшего содержания под стражей в рамках уголовного дела, — сообщили в департаменте полиции города.

    Авария произошла в ночь на 21 марта в Медеуском районе. По данным полиции, водитель автомобиля Zeekr, двигаясь по проспекту Аль-Фараби, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров Mercedes скончались на месте.

    Сам подозреваемый получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где находился под конвоем.

    Ранее сообщалось, что после стабилизации состояния он будет доставлен в изолятор временного содержания. 

    По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

    После трагической аварии с должности был снят заместитель начальника городского департамента полиции. Кроме того, в отношении водителя одного из руководителей ДП возбуждено уголовное дело по факту бездействия. 

    Аким Алматы поручил полиции принимать строгие меры после смертельного ДТП на Аль-Фараби. 

    Ход расследования дорожно-транспортного происшествия находится на контроле Главы государства.

    Еламан Турысбеков
