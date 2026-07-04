Более двух тысяч мероприятий пройдут в Казахстане ко Дню домбры

К Национальному дню домбры во всех регионах Казахстана проходит масштабная культурная программа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

В программу вошли концерты, фестивали, конкурсы кюйши и домбристов, выставки, конференции, музейные и библиотечные проекты, творческие встречи и просветительские мероприятия.

Всего по стране запланировано более 2000 мероприятий, в том числе 20 республиканского и 98 областного уровня. Остальная часть программы охватит районные центры, села и учреждения культуры на местах, что позволит вовлечь в празднование жителей всех регионов страны. Ожидается, что общий охват участников и зрителей превысит 2 млн человек.

Национальный день домбры отмечается в первое воскресенье июля. Праздник, учрежденный в 2018 году по инициативе Президента, направлен на укрепление национальной идентичности, пробуждение интереса молодежи к традиционной культуре и сохранение преемственности поколений.

В этом году День домбры проходит в особый для страны период — после вступления в силу новой Конституции. Обновленный Основной закон открывает новый этап развития государства, в котором особое значение приобретают единство народа, уважение к истории, культурному наследию и духовным ценностям.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул значение домбры в духовной жизни народа. По словам Президента, Национальный день домбры подчеркивает самобытность казахского народа и поднимает дух подрастающего поколения.

«Нағыз қазақ — домбыра», — отметил Президент, подчеркнув, что домбра как священная ценность призвана стать уникальным брендом Казахстана в мире.

Праздничные мероприятия охватят Астану, Алматы, Шымкент и все области страны. С участием профессиональных творческих коллективов, оркестров национальных инструментов и молодых исполнителей будут организованы концерты, фестивали и массовые культурные проекты.

5 июля в амфитеатре Астаны состоится концерт, посвященный Национальному дню домбры. В Алматы праздничные программы пройдут сразу на нескольких открытых площадках. Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы выступит на Арбате, у Театра традиционного искусства «Алатау» и в Центральном парке. Государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат» представит концерт «Күмбірле домбыра, Жасай бер Астана».

В Шымкенте концертная программа пройдет в парке «Шым Сити». Особое место в программе занимает международное направление: Национальный день домбры отметят и в Пекине. На набережной реки Лянма Культурный центр Казахстана организует Dombra Party, которая представит казахское традиционное искусство зарубежной аудитории.

В числе республиканских мероприятий — конкурс кюйши «Күй құдіреті» в Туркестанской области, III республиканский конкурс кюйши «Сыр толқыны» в Кызылординской области, республиканский конкурс домбристов «Әсемқоңыр», посвященный 165-летию Дины Нурпеисовой, а также V международный фестиваль «Quzyljar Music Fest» в Северо-Казахстанской области.

Отдельным направлением праздничной программы станет республиканский челлендж #dombrakuni, который пройдет 4 июля по инициативе Министерства культуры и информации.

Всем желающим предложено публиковать в социальных сетях видеоролики продолжительностью до одной минуты с хештегом #dombrakuni, посвященные звучанию домбры, национальному искусству и праздничной атмосфере.