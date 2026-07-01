20 млн квадратных метров жилья сдадут в Казахстане в этом году

В Казахстане до конца года планируется ввести в эксплуатацию 20 млн квадратных метров жилья. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в строительной отрасли по итогам пяти месяцев объем работ составил порядка 2,4 трлн тенге, увеличившись на 13,4% к аналогичному периоду прошлого года.

— Также введено в эксплуатацию 6,3 миллиона квадратных метров жилья, что выше уровня прошлого года на 4,5 процента. На текущий год запланирован ввод 20 миллионов квадратных метров жилья, — сообщил Нагаспаев.

Как отметил министр, важным этапом совершенствования отрасли стало принятие нового Строительного кодекса.



В его реализацию уже принято 138 нормативных правовых актов, направленных на формирование современной системы регулирования строительной деятельности.

Ожидается, что нормы нового Кодекса, которые вступили в силу с 1 июля позволят повысить качество и безопасность строительства, сделают процедуры более прозрачными и эффективными, сократят административные барьеры и будут способствовать привлечению инвестиций в строительную отрасль.

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