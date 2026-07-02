Президент подписал Указ «О некоторых вопросах Қазақстан Халық Кеңесі»

Главой государства подписан Указ «О некоторых вопросах Қазақстан Халық Кеңесі».

Создание Қазақстан Халық Кеңесі (Народного совета Казахстана) стало еще одним важным нововведением новой Конституции. Это новый высший консультативный орган, который будет представлять интересы граждан и участвовать в обсуждении ключевых вопросов развития страны.

Главная задача Қазақстан Халық Кеңесі — вырабатывать предложения по внутренней политике, укреплению общественного согласия и национального единства, а также доносить позицию общества до государственных органов.

При этом Совет получит право законодательной инициативы. Это означает, что он сможет предлагать Курултаю проекты законов, инициировать проведение республиканского референдума, организовывать общественные обсуждения и участвовать в общественном контроле.

В состав Қазақстан Халық Кеңесі войдут представители разных слоев общества — общественных организаций, этнокультурных объединений, неправительственного сектора, общественных советов и маслихатов. Членов совета планируют избирать на четыре года, а его председатель также будет избираться на этот срок без возможности бессрочно занимать эту должность. В новый орган войдут 126 человек.

После запуска новой системы упраздняется Ассамблея народа Казахстана. По замыслу разработчиков реформы, Қазақстан Халық Кеңесі станет новой площадкой для диалога между государством и обществом и позволит расширить участие граждан в принятии важных решений.

Накануне Глава государства подписал указ о создании Секретариата «Қазақстан Халық Кеңесі».