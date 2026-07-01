Использовать соль для борьбы с гололедом на городских дорогах запретили в Казахстане

В Казахстане утверждены единые требования к содержанию и ремонту городских дорог, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Утвержден разработанный Казахстанским дорожным научно-исследовательским институтом (КаздорНИИ) ведомственный норматив, устанавливающий единые требования к содержанию, эксплуатации и ремонту объектов улично-дорожной сети городов республиканского значения. Документ определяет обязательные межремонтные сроки, гарантийные периоды и порядок содержания городской дорожной инфраструктуры. Его внедрение позволит повысить качество дорог, продлить срок их службы и обеспечить безопасность дорожного движения.

До настоящего времени единые требования к межремонтным срокам и гарантийным обязательствам для городской улично-дорожной сети отсутствовали. Соответствующие параметры определялись отдельно в рамках каждого договора, что создавало правовую и организационную неопределенность при приемке объектов, их дальнейшей эксплуатации и устранении выявленных дефектов.

Новый ведомственный норматив впервые закрепляет единый подход к содержанию, эксплуатации и ремонту объектов улично-дорожной сети городов республиканского значения. Документ устанавливает обязательные требования к межремонтным срокам службы дорожной одежды, гарантийным периодам, техническим средствам организации дорожного движения, а также регламентирует порядок содержания городской дорожной инфраструктуры.

— Разработка данного норматива направлена, прежде всего, на создание единых и прозрачных требований к эксплуатации городской дорожной инфраструктуры. Впервые на нормативном уровне определены обязательные межремонтные сроки и гарантийные периоды для всех основных элементов улично-дорожной сети. Это позволит обеспечить единый подход к оценке качества выполненных работ, повысить ответственность подрядных организаций и, как следствие, увеличить срок службы городских дорог, — отметила и. о. директора департамента нормативно-технического обеспечения КаздорНИИ А. Фазылжанова.

Норматив распространяется на все основные элементы улично-дорожной сети, включая дорожные покрытия, мостовые сооружения, дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения, опоры наружного освещения, дорожную разметку, бортовые камни и другие элементы обустройства улиц.

Одним из ключевых нововведений стало обязательное устройство защитного слоя износа дорожного покрытия при строительстве, реконструкции, капитальном и среднем ремонте улиц. Такой слой защищает дорожную одежду от воздействия влаги и транспортных нагрузок, снижает риск преждевременного разрушения покрытия, продлевает срок его службы.

Для предупреждения и ликвидации зимней скользкости предусматривается применение противогололедных материалов, соответствующих требованиям ҚР СТ 4036.

Использование хлорида натрия в качестве противогололедного материала не допускается.

Особое внимание уделено контролю качества выполненных работ в течение гарантийного периода. Документ предусматривает проведение плановых осмотров объектов, позволяющих своевременно выявлять дефекты, устанавливать причины их возникновения и обеспечивать их устранение подрядными организациями в рамках гарантийных обязательств.

Введение нового ведомственного норматива станет важным этапом в совершенствовании системы управления городской дорожной инфраструктурой Казахстана. Единые требования позволят унифицировать подходы к эксплуатации и ремонту улиц, повысить качество выполняемых работ, увеличить срок службы дорожных объектов и обеспечить более высокий уровень безопасности.

Напомним, что в Казахстане продолжается масштабное обновление республиканской дорожной сети в рамках трехлетнего плана развития автодорожной отрасли на 2026–2028 годы.