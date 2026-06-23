Новые трассы, мосты и обходы: какие дороги строят и ремонтируют в Казахстане

В Казахстане продолжается масштабное обновление республиканской дорожной сети в рамках трехлетнего плана развития автодорожной отрасли на 2026–2028 годы. Работы охватывают тысячи километров трасс по всей стране, передает агентство Kazinform.

— В текущем году дорожными работами охвачено порядка 8,9 тыс. км республиканских автодорог, что является одним из самых высоких показателей за последние годы. В целом по стране охвачено более 11 тыс. км автодорог всех уровней. Работы ведутся по нескольким направлениям: реконструкция международных транспортных коридоров, капитальный и средний ремонт, а также строительство новых магистралей, — сообщает Министерство транспорта.

Проекты:

Реконструкция автомобильной дороги II технической категории «Кызылорда — Жезказган» началась в апреле 2025 года. В Кызылординской области все 192 км завершены и открыты для проезда. В Улытауской области на 208 км работы по реконструкции продолжаются, завершение намечено на 2027 год. Сейчас там работают 6 асфальтобетонных заводов, более 600 единиц различной техники и 1011 человек.

началась в апреле 2025 года. В Кызылординской области все 192 км завершены и открыты для проезда. В Улытауской области на 208 км работы по реконструкции продолжаются, завершение намечено на 2027 год. Сейчас там работают 6 асфальтобетонных заводов, более 600 единиц различной техники и 1011 человек. На проекте «Актобе — Улгайсын» (28 км) с июня 2024 года были задействованы 102 единицы техники и 115 человек, сегодня уже подключены 368 единиц техники и 499 технических специалистов. По итогам 2025 года открыто движение по одной полосе с асфальтобетонным покрытием.

(28 км) с июня 2024 года были задействованы 102 единицы техники и 115 человек, сегодня уже подключены 368 единиц техники и 499 технических специалистов. По итогам 2025 года открыто движение по одной полосе с асфальтобетонным покрытием. На строительстве нового моста через реку Иртыш работают 290 работников и 86 единиц техники. Мост будет состоять из мостового перехода и подходов к нему общей протяженностью более 2,7 км.

через реку Иртыш работают 290 работников и 86 единиц техники. Мост будет состоять из мостового перехода и подходов к нему общей протяженностью более 2,7 км. На автодороге «Усть-Каменогорск — Рахмановские ключи» , имеющей важное значение для развития туризма, ведутся работы по обустройству дорожного покрытия и строительству мостов. В реализации проекта участвуют 135 работников и 65 единиц техники.

, имеющей важное значение для развития туризма, ведутся работы по обустройству дорожного покрытия и строительству мостов. В реализации проекта участвуют 135 работников и 65 единиц техники. По проекту «Петропавловск — граница РФ на Курган» в 2024 году открыто движение на участке 15,3 км из 30,2 км общей протяженности дороги. Завершение проекта и ввод в эксплуатацию планируется на август.

в 2024 году открыто движение на участке 15,3 км из 30,2 км общей протяженности дороги. Завершение проекта и ввод в эксплуатацию планируется на август. На обходе Атырау протяженностью 27 км задействованы 66 единиц техники и 109 рабочих. Устроено 914 тыс. м³ земляного полотна из 1 503 тыс. м³, ведется строительство двух мостов и двух путепроводов.

В рамках плана до 2030 года предусмотрена реализация следующих крупных проектов:

• «Кызылорда — Актобе»:

«Кызылорда — Саксаульский» — 462 км;

«Актобе — Улгайсын» — 234 км;

«Улгайсын — Саксаульский» — 312 км;

«Бейнеу — Саксаульский» — 800 км.

• «Центр — Запад (Астана — Иргиз)» — 896 км.

• «Жезказган — Караганда» — 572 км.

Обходы крупных городов:

обход Сарыагаша — 102 км;

обход Кызылорды — 26 км;

обход Рудного — 17 км.

В настоящее время реализуются проекты среднего и капитального ремонта 126 участков автодорог общей протяженностью 4 тысячи км. Завершить работы планируется в 2026–2027 годах.

Из общего объема:

капитальным ремонтом охвачено 321 км;

средним ремонтом — более 3,6 тысячи км.

Ключевые маршруты: