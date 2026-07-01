Лица с инвалидностью смогут бесплатно получать ходунки и коляски во временное пользование

В Казахстане стартовал пилотный проект новой сервисной модели обеспечения техническими средствами реабилитации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

В Актюбинской, Карагандинской и Павлодарской областях стартовал пилотный проект по обеспечению лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации на условиях безвозмездного пользования и возврата. Проект реализуется Национальным научным центром развития сферы социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан совместно с акиматами трех регионов.

Реализация пилотного проекта предусмотрена Концепцией инклюзивной политики Республики Казахстан на 2025–2030 годы и направлена на внедрение новой сервисной модели сопровождения технических средств реабилитации на протяжении всего их жизненного цикла. Главная цель проекта — обеспечить непрерывность использования технических средств реабилитации, повысить качество сервисного сопровождения граждан с инвалидностью и эффективность использования государственных ресурсов.

Пилотный проект не изменяет действующий порядок обеспечения техническими средствами реабилитации. Все права лиц с инвалидностью, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, полностью сохраняются. По истечении срока эксплуатации технического средства граждане, как и прежде, смогут самостоятельно выбрать новое техническое средство реабилитации через Портал социальных услуг в установленном законодательством порядке.

Новая сервисная модель предусматривает, что при поломке технического средства реабилитации гражданину не придется оставаться без необходимого средства на период ремонта. После обращения в филиал Национального научного центра специалисты проведут социально-техническую экспертизу, организуют ремонт, а при необходимости предоставят аналогичное исправное техническое средство из обменного фонда. Если изделие не подлежит восстановлению, гражданин продолжит пользоваться временным техническим средством до получения нового в установленном законодательством порядке.

Особое внимание в пилотном проекте уделено обеспечению детей. Если выданное техническое средство реабилитации перестало соответствовать росту или индивидуальным физиологическим особенностям ребенка, оно может быть заменено досрочно, что позволит обеспечить непрерывность реабилитационного процесса.

Все этапы жизненного цикла технических средств реабилитации — от выдачи до возврата, ремонта, санитарной обработки и повторного предоставления — будут сопровождаться в цифровом формате, что обеспечит прозрачность процессов, своевременное сервисное обслуживание и контроль качества предоставляемых услуг.

Пилотный проект реализуется поэтапно. На первом этапе новая сервисная модель охватывает все виды кресел-колясок и ходунков. В последующем механизм будет распространен на остальные виды технических средств реабилитации, включенные в пилотный проект.

Участие граждан в пилотном проекте является добровольным. По итогам его реализации будет проведена комплексная оценка эффективности новой сервисной модели и подготовлены предложения по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации.

Напомним, что с 1 июля в Алматы ужесточили контроль доступности новостроек для лиц с инвалидностью.