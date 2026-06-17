С 1 июля в Алматы ужесточат контроль доступности новостроек для лиц с инвалидностью

С 1 июля 2026 года изменится порядок приема объектов в Алматы, теперь доступность зданий при вводе в эксплуатацию проверят профильные госструктуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Руководитель департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения РК по городу Алматы Мурат Муратбеков рассказал о новых механизмах обеспечения доступности объектов для лиц с инвалидностью.

Одним из ключевых нововведений станет вступление в силу с 1 июля 2026 года нового Строительного кодекса Казахстана. Документ предусматривает изменение порядка подписания Декларации о соответствии объектов требованиям доступности.

Теперь в процессе подписания декларации будут участвовать территориальные департаменты Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. Таким образом, контроль за соблюдением требований доступности при вводе объектов в эксплуатацию переходит от местных исполнительных органов к профильным государственным структурам.

По словам Мурата Муратбекова, новый механизм позволит значительно усилить контроль за качеством адаптации объектов для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

— Особое внимание будет уделяться не только наличию пандусов, но и качеству их исполнения, доступности входных групп, санитарных помещений, лифтов, тактильных указателей и других элементов безбарьерной среды, — отметил он на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы.

Фото: Региональная служба коммуникаций города Алматы

Нововведение также повышает ответственность собственников и застройщиков. Декларация о соответствии является официальным документом, подтверждающим, что объект отвечает требованиям законодательства, строительным нормам и проектной документации, включая требования по обеспечению доступности.

Новый подход направлен на отказ от формального исполнения требований. Теперь объект должен обеспечивать реальную возможность самостоятельного и безопасного получения услуг людьми с инвалидностью.

Кроме того, новый порядок позволит предупреждать нарушения еще на этапе строительства. Объекты, не соответствующие установленным требованиям доступности, не смогут быть введены в эксплуатацию. При этом даже после подписания декларации они останутся под государственным контролем. В случае выявления нарушений собственники будут привлекаться к административной ответственности.

Доступная среда включает доступность транспорта, цифровых сервисов и интернет-ресурсов, информации и коммуникаций, а также применение принципов универсального дизайна. В Алматы эти задачи реализуются в рамках Программы «Инклюзивный Алматы до 2030 года».

По данным департамента, сегодня в Алматы в интерактивную карту доступности внесено более 9000 объектов городской инфраструктуры, свыше 6000 из них признаны доступными для маломобильных граждан. Только с начала текущего года в городе адаптировано 1 147 объектов.

Ранее агентство Kazinform рассказывало о стандартах для пандусов. Также сообщалось о том, что KPI для акимов по инклюзивной среде могут внедрить в Казахстане.