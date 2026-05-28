KPI для акимов по инклюзивной среде могут внедрить в Казахстане

Депутат фракции партии «AMANAT» Ерлан Әбдиев направил депутатский запрос заместителю Премьер-министра — министру культуры и информации Аиде Балаевой, в котором поднял вопрос эффективности реализации политики по созданию безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и маломобильных граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

В обращении отмечается, что партийный проект «Кедергісіз келешек» («Безбарьерное будущее») уже более 12 лет реализует системные меры по формированию инклюзивной инфраструктуры и совершенствованию нормативной базы. Однако, по словам депутата, ситуация на местах по-прежнему вызывает серьезные вопросы.

— Несмотря на масштабность принимаемых государственных мер, ситуация на местах остается критической из-за системного отсутствия персональной ответственности руководителей уполномоченных государственных органов, — говорится в депутатском запросе.

Отдельно подчеркивается, что действующая инклюзивная политика направлена на обеспечение равных возможностей для всех категорий граждан и их полноценное включение во все сферы жизни.

— Мы видим повсеместную установку формальных пандусов, которые не соответствуют техническим нормам и физически не могут быть использованы гражданами. Это является прямым следствием отсутствия контроля на всех стадиях — от проектирования до сдачи объектов в эксплуатацию, — отмечается в обращении.

По словам Ерлана Әбдиева, без внедрения механизмов жесткого контроля и персональной отчетности должностных лиц заявленные индикаторы рискуют остаться неисполненными.

В обращении также сообщается, что депутатской группой «Инклюзивный Парламент» подготовлен проект распоряжения о введении персональных KPI по доступности среды для руководителей всех уровней — от министров до акимов районов и сельских округов. Документ, по данным авторов, прошел предварительную проработку с госорганами и Бюро национальной статистики и содержит измеримые показатели оценки.

