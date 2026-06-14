Пандусы в Алматы как американские горки: почему инклюзия внедряется не так быстро

Жители Алматы, передвигающиеся на колясках или с детскими колясками, не всегда могут попасть в нужное здание из-за отсутствия пандусов или их неудобства. Корреспондент Kazinform выяснял, есть ли стандарты для пандусов и почему внедрение инклюзии — дело не быстрое.

В управлении занятости и социальных программ Алматы в ответ на официальный запрос Kazinform сообщили, что согласно законодательству Казахстана, объекты городской инфраструктуры должны обеспечивать беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения.

Нормативы для пандусов установлены следующие:

размеры входной площадки с пандусом должны составлять не менее 2,2 м × 2,2 м;

ширина пандуса должна быть не менее 1,2 м;

вдоль обеих сторон пандусов должны предусматриваться ограждения с поручнями;

поручни пандусов, как правило, располагаются на высоте 0,7–0,9 м;

продольный уклон пандуса не должен превышать 5% (1:20), а в исключительных случаях в стесненных условиях допускается уклон не более 8% (1:12) при высоте подъема не более 0,8 м.

— Требования по доступности являются обязательными при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов. В настоящее время управлением занятости и социальных программ Алматы осуществляются функции по рассмотрению и согласованию эскизных и рабочих проектов по обеспечению доступности для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, а также по согласованию декларации о соответствии законченных строительством объектов требованиям Свода правил Республики Казахстан «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения». Все объекты, подлежащие вводу в эксплуатацию, подлежат согласованию с органом социальной защиты в лице управления занятости и социальных программ города Алматы. Данный механизм позволяет учитывать потребности маломобильных групп населения при вводе объектов в эксплуатацию и способствует формированию доступной городской среды, — заверили в ведомстве.

Фото: Альберт Ахметов \ Kazinform

С первого июля ответственным госорганом за контроль доступности пандусов будет департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения РК.



— В случае выявления нарушений требований доступности уполномоченный орган вправе выдавать предписания об устранении нарушений и применять меры административного воздействия, включая наложение административных штрафов в размере от 120 до 400 МРП в соответствии с действующим законодательством. Основанием для проведения внеплановой проверки могут являться обращения физических и юридических лиц, а также обращения государственных органов по конкретным фактам в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, — рассказали в управлении занятости и социальных программ Алматы.

С 2023 по 2025 годы в Алматы акимат провел паспортизацию порядка 34 тысяч объектов городской инфраструктуры на предмет их доступности для маломобильных групп населения.

Фото: Альберт Ахметов \ Kazinform

— По итогам проведенной работы формируются рекомендации по устранению выявленных несоответствий и осуществляется поэтапная адаптация объектов. По состоянию на сегодняшний день адаптировано порядка 5,7 тысячи объектов городской инфраструктуры. В 2026 году планируется адаптация 1 823 объектов, перечень которых формируется совместно с районными акиматами города Алматы. Дополнительно в районах города функционируют рабочие группы по адаптации объектов социальной и транспортной инфраструктуры с участием представителей общественных объединений лиц с инвалидностью и центров социальной поддержки TEN QOGAM. В рамках их деятельности осуществляется мониторинг состояния объектов и контроль за устранением выявленных недостатков, — отметили в управлении.

Фото: Альберт Ахметов \ Kazinform

Однако, судя по сообщениям в социальных сетях, работы по улучшению доступности пандусов в Алматы предстоит еще много.

Что касается ям на тротуарах, то в случае выявления дефектов покрытия тротуаров, включая ямы, просадки, неровности и иные повреждения, алматинцам и гостям мегаполиса посоветовали обращаться в районные акиматы по месту нахождения объекта либо в управление развития общественных пространств Алматы для принятия соответствующих мер реагирования.

Ранее сообщалось о том, что KPI для акимов по инклюзивной среде могут внедрить в Казахстане.