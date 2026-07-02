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    Президент Казахстана подписал закон о психологической деятельности

    Главой государства Касым-Жомарт Токаев подписан Закон Республики Казахстан «О психологической деятельности», передает агентство Kazinform.

    Президент подписал Закон «О психологической деятельности»
    Фото: Акорда

    Напомним, документ вводит профессиональный стандарт, определяющий требования к образованию, квалификации и компетенциям психологов. Параллельно будет утвержден Кодекс профессиональной этики, закрепляющий нормы ответственности и конфиденциальности.

    Одним из ключевых нововведений станет система сертификации специалистов. Кроме того, предусмотрено создание государственного реестра психологов — открытого инструмента, с помощью которого любой гражданин сможет проверить профессиональный статус специалиста.

    Закон также разграничивает полномочия психолога, психотерапевта и психиатра.

    Текст Закона публикуется в печати. 

     

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Закон и право Психология
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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