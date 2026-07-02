Президент Казахстана подписал закон о психологической деятельности

Напомним, документ вводит профессиональный стандарт, определяющий требования к образованию, квалификации и компетенциям психологов. Параллельно будет утвержден Кодекс профессиональной этики, закрепляющий нормы ответственности и конфиденциальности.

Одним из ключевых нововведений станет система сертификации специалистов. Кроме того, предусмотрено создание государственного реестра психологов — открытого инструмента, с помощью которого любой гражданин сможет проверить профессиональный статус специалиста.

Закон также разграничивает полномочия психолога, психотерапевта и психиатра.

Текст Закона публикуется в печати.