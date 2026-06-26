Что изменится после принятия закона о психологической деятельности в Казахстане

Сенат Парламента Республики Казахстан одобрил закон «О психологической деятельности». Документ направлен на формирование единой правовой основы в сфере оказания психологической помощи и защиту граждан от неквалифицированных специалистов. Закон направлен на подпись Президенту страны.

Об основных положениях документа в интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказала сенатор Асем Рахметова, один из авторов законопроекта.

Почему возникла необходимость в законе

По словам сенатора, запрос на психологическую помощь в обществе резко возрос — особенно после пандемии. При этом сфера долгое время оставалась практически не регулируемой: помощь оказывали люди без профильного образования, единые стандарты качества отсутствовали, права граждан оставались незащищенными.

— Наша цель — законодательное регулирование этой сферы, обеспечение качества и доступности психологической помощи, — отметила Рахметова.

Что предусматривает закон

Документ вводит профессиональный стандарт, определяющий требования к образованию, квалификации и компетенциям психологов. Параллельно будет утвержден Кодекс профессиональной этики, закрепляющий нормы ответственности и конфиденциальности.

Одним из ключевых нововведений станет система сертификации специалистов. Кроме того, предусмотрено создание государственного реестра психологов — открытого инструмента, с помощью которого любой гражданин сможет проверить профессиональный статус специалиста.

Закон также разграничивает полномочия психолога, психотерапевта и психиатра.

Фото: партия «Amanat»

— Четкое разграничение компетенций позволит гражданам обращаться именно к тому специалисту, который необходим в конкретной ситуации, — пояснила сенатор.

Отдельно закреплено использование научно обоснованных методов работы и введен институт супервизии — механизм профессиональной поддержки и развития специалистов.

Что будет с действующими специалистами

Закон предусматривает переходный период для адаптации к новым требованиям. Опытным практикующим психологам, не имеющим профильного высшего образования, будет предоставлено время для прохождения переподготовки и повышения квалификации.

— Основная цель закона — не ограничивать кого-либо, а гарантировать гражданам получение качественных услуг, — подчеркнула Рахметова.

Доступность помощи в регионах

Опасения о возможной нехватке специалистов в сельской местности и малых городах сенатор считает преодолимыми.

По ее словам, государство продолжит работу по подготовке кадров, а онлайн-консультирование и цифровые платформы помогут обеспечить доступность психологической помощи для жителей регионов.

Ответственность и контроль

Закон запрещает использование профессиональных наименований — «психолог», «психоконсультант», «психокоуч» — лицами без соответствующей квалификации, в том числе в социальных сетях. Нарушение требований повлечет административную ответственность.

— Наша главная задача — не наказание, а формирование прозрачного и ответственного рынка психологических услуг, — сказала сенатор.

Справочно

Подготовку психологов в Казахстане ведут 43 вуза. По профильным образовательным программам обучаются около 17 тысяч студентов, ежегодный выпуск составляет порядка 4 тысяч специалистов. Во всех регионах страны работают центры психологической поддержки: в прошлом году ими было оказано около 50 тысяч консультаций.

По словам Асем Рахметовой, главным результатом реализации закона должно стать повышение доверия граждан к психологической помощи.

— Каждый человек должен быть уверен, что обращается к квалифицированному специалисту. Закон внесет реальный вклад в укрепление психологического благополучия населения — особенно детей, молодежи и семей, — заключила она.

Ранее казахстанский эксперт высказал мнение о необходимости принятия закона о психологах в Казахстане.