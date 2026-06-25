Госреестр психологов создадут в Казахстане

Сенат одобрил Закон «О психологической деятельности», направленный на повышение качества психологической помощи и регулирование деятельности специалистов в этой сфере, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила депутат Сената Асем Рахметова, документ разработан по поручению Главы государства, который ранее обращал внимание на рост числа лжепсихологов и коучей и необходимость усиления контроля в данной сфере.

По ее словам, закон формирует единую правовую основу оказания психологических услуг и направлен на обеспечение граждан квалифицированной психологической помощью.

Документ предусматривает ужесточение требований к профессиональной подготовке психологов. В частности, вводится профессиональный стандарт, который определит требования к уровню образования, квалификации и компетенциям специалистов.

Также будет утвержден Кодекс профессиональной этики психологов, устанавливающий нормы профессиональной ответственности и соблюдения конфиденциальности.

Для повышения качества психологической помощи законом закрепляется использование научно обоснованных методов работы и вводится институт супервизии, направленный на профессиональную поддержку и развитие специалистов.

Одним из ключевых нововведений станет внедрение системы сертификации психологов, которая позволит оценивать соответствие специалистов установленным требованиям.

Кроме того, предусмотрено создание государственного реестра психологов. Включенные в него специалисты будут нести ответственность за качество оказываемых услуг.

По данным Министерства науки и высшего образования, подготовку психологов в Казахстане ведут 43 вуза. По профильным образовательным программам обучаются около 17 тысяч студентов, а ежегодно обучение завершают почти 4 тысячи специалистов.

Как отметила Асем Рахметова, во всех регионах страны также работают центры психологической поддержки. Только за прошлый год ими было оказано около 50 тысяч консультаций.

После одобрения Сенатом закон направлен на подпись Президенту.

Ранее Мажилис во втором чтении принял законопроект «О психологической деятельности», который вводит единые правила работы психологов, регулирует онлайн-консультации и устанавливает профессиональные требования к специалистам.