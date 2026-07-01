Бектенов поручил удержать инфляцию в Казахстане ниже 10%

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить в 2026 году уровень инфляции ниже 10%, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На заключительном совместном заседании палат Парламента Глава государства подчеркнул, что главная цель всех преобразований — рост благосостояния народа. Важным фактором устойчивого экономического роста является удержание в текущем году уровня инфляции ниже 10 процентов. Инструменты для этого имеются, — сказал Бектенов на заседании Правительства.

Он подчеркнул, что все меры должны быть скоординированы с Национальным Банком.

Премьер-министр также поручил первым руководителям госорганов обеспечить жесткий контроль качественной реализации Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации, а также Комплекса мер по контролю и снижению инфляции.

Ранее председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил о пересмотре прогноза по инфляции на 2026 год в сторону снижения.