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    Гонщик «Астаны» впервые в карьере выиграл чемпионат Китая

    Велогонщик XDS Astana Team Хаоюй Су стал победителем групповой гонки чемпионата Китая, который завершился в городе Шэньян. Эта победа стала первой в карьере 25-летнего спортсмена на национальном первенстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Велогонщик XDS Astana Team Хаоюй Су
    Фото: XDS Astana Team

    На дистанции протяженностью 202,6 километра Хаоюй Су сумел выдержать напряженную борьбу и сохранить лидерство на заключительных километрах гонки, уверенно финишировав первым. Этот успех стал историческим: впервые победителем групповой гонки чемпионата Китая стал гонщик, выступающий за команду Мирового тура. Благодаря этому майка национального чемпиона страны впервые появится в WorldTour.

    Комментируя свою победу, Хаоюй Су признался, что гонка стала серьезным испытанием. По его словам, высокий темп, постоянные атаки и напряженная борьба сделали заезд одним из сложных. При этом соперники на протяжении всей дистанции держали его под контролем, стараясь не дать возможности уйти в отрыв.

    — По ходу гонки дважды отъезжал большой отрыв, и я сделал все возможное для того, чтобы быть в каждом из них. Но, конечно, это потребовало очень много сил. Когда пелотон во второй раз догнал наш отрыв, рядом со мной был Ю Ли (из XDS Astana Development Team), который оказал мне огромную поддержку в решающий момент гонки — он закрывал все атаки, не давая соперникам получить преимущество, — говорит он.

    Благодаря этому ему удалось немного восстановиться и сохранить силы на финальную атаку.

    — Затем, я увидел хорошую возможность и атаковал, отдав все силы, чтобы сохранить то небольшое преимущество, которое удалось получить. В финале все было очень близко, но мне удалось победить. И я невероятно счастлив, что стал чемпионом страны. Также я горжусь тем, что впервые майка чемпиона Китая появится в Мировом Туре, — добавил Су.

    Хаоюй Су присоединился к казахстанской команде XDS Astana Team в прошлом году, подписав двухлетний контракт.

    Стоит отметить, что год назад на чемпионате Китая Хаоюй Су уже поднимался на пьедестал почета, завоевав серебряную медаль в групповой гонке. Спустя год он сделал еще один шаг вперед, впервые став чемпионом страны.

    Ранее гонщик XDS Astana Team Макс Кантер занял третье место на пятом этапе «Тура Бельгии».

    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана Казахстан Китай Чемпионат Азии
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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