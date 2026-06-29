Гонщик «Астаны» впервые в карьере выиграл чемпионат Китая

Велогонщик XDS Astana Team Хаоюй Су стал победителем групповой гонки чемпионата Китая, который завершился в городе Шэньян. Эта победа стала первой в карьере 25-летнего спортсмена на национальном первенстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

На дистанции протяженностью 202,6 километра Хаоюй Су сумел выдержать напряженную борьбу и сохранить лидерство на заключительных километрах гонки, уверенно финишировав первым. Этот успех стал историческим: впервые победителем групповой гонки чемпионата Китая стал гонщик, выступающий за команду Мирового тура. Благодаря этому майка национального чемпиона страны впервые появится в WorldTour.

Комментируя свою победу, Хаоюй Су признался, что гонка стала серьезным испытанием. По его словам, высокий темп, постоянные атаки и напряженная борьба сделали заезд одним из сложных. При этом соперники на протяжении всей дистанции держали его под контролем, стараясь не дать возможности уйти в отрыв.

— По ходу гонки дважды отъезжал большой отрыв, и я сделал все возможное для того, чтобы быть в каждом из них. Но, конечно, это потребовало очень много сил. Когда пелотон во второй раз догнал наш отрыв, рядом со мной был Ю Ли (из XDS Astana Development Team), который оказал мне огромную поддержку в решающий момент гонки — он закрывал все атаки, не давая соперникам получить преимущество, — говорит он.

Благодаря этому ему удалось немного восстановиться и сохранить силы на финальную атаку.

— Затем, я увидел хорошую возможность и атаковал, отдав все силы, чтобы сохранить то небольшое преимущество, которое удалось получить. В финале все было очень близко, но мне удалось победить. И я невероятно счастлив, что стал чемпионом страны. Также я горжусь тем, что впервые майка чемпиона Китая появится в Мировом Туре, — добавил Су.

Хаоюй Су присоединился к казахстанской команде XDS Astana Team в прошлом году, подписав двухлетний контракт.

Стоит отметить, что год назад на чемпионате Китая Хаоюй Су уже поднимался на пьедестал почета, завоевав серебряную медаль в групповой гонке. Спустя год он сделал еще один шаг вперед, впервые став чемпионом страны.

Ранее гонщик XDS Astana Team Макс Кантер занял третье место на пятом этапе «Тура Бельгии».