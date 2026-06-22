Гонщик «Астаны» вновь финишировал третьим на этапе Тура Бельгии
Гонщик XDS Astana Team Макс Кантер занял третье место на пятом этапе «Тура Бельгии», передает корреспондент агентства Kazinform.
Старт заключительного этапа был дан в городе Гингелом, а спустя 183,5 километра гонка завершилась массовым спринтом в Хойилаарте. Победу одержал бельгиец Йеспер Филипсен (Alpecin–Premier Tech), вторым финишировал его соотечественник Дженно Беркмоэс (Lotto Intermarché), а третьим стал немецкий гонщик столичной команды Макс Кантер.
По итогам генеральной классификации победителем стал Йеспер Филипсен из команды Alpecin–Premier Tech.
— В целом, я думаю, это была очень хорошая гонка для нас. Немного не хватило, чтобы Давиде (Тонеатти) попал в топ-10 в генеральной классификации, но в целом его результат в общем зачете получился очень достойным (12-е место), — отметил Макс Кантер.
По его словам, сегодняшний этап получился очень нервным и напряженным, с большим количеством поворотов и несколькими подъемами.
— Ребята отлично поработали и помогли мне занять хорошую позицию и максимально сохранить силы для финального спринта. В итоге я смог побороться в спринте и занять третье место. Это была хорошая гонка, а также — отличная подготовка к следующим стартам, мы можем взять из нее много полезного и двигаться дальше, — добавил он.
Напомним, что на первом этапе многодневной гонки «Тур Бельгии» Макс Кантер также финишировал третьим.