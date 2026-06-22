Гонщик «Астаны» вновь финишировал третьим на этапе Тура Бельгии

Старт заключительного этапа был дан в городе Гингелом, а спустя 183,5 километра гонка завершилась массовым спринтом в Хойилаарте. Победу одержал бельгиец Йеспер Филипсен (Alpecin–Premier Tech), вторым финишировал его соотечественник Дженно Беркмоэс (Lotto Intermarché), а третьим стал немецкий гонщик столичной команды Макс Кантер.

По итогам генеральной классификации победителем стал Йеспер Филипсен из команды Alpecin–Premier Tech.

— В целом, я думаю, это была очень хорошая гонка для нас. Немного не хватило, чтобы Давиде (Тонеатти) попал в топ-10 в генеральной классификации, но в целом его результат в общем зачете получился очень достойным (12-е место), — отметил Макс Кантер.

По его словам, сегодняшний этап получился очень нервным и напряженным, с большим количеством поворотов и несколькими подъемами.

— Ребята отлично поработали и помогли мне занять хорошую позицию и максимально сохранить силы для финального спринта. В итоге я смог побороться в спринте и занять третье место. Это была хорошая гонка, а также — отличная подготовка к следующим стартам, мы можем взять из нее много полезного и двигаться дальше, — добавил он.

Напомним, что на первом этапе многодневной гонки «Тур Бельгии» Макс Кантер также финишировал третьим.