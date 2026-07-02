Китай стал официальным партнером Astana AI Film Festival

В Пекинском парке Shougang при поддержке Посольства Республики Казахстан в Китае прошли официальная презентация Astana AI Film Festival (AAIFF 2026) и Казахстанско-китайский форум инновационного обмена в сфере AI-кино и телевидения, передает Kazinform.

Мероприятие объединило представителей ведущих технологических компаний, киностудий, университетов, исследовательских центров, инвесторов, AI-разработчиков и представителей киноиндустрии двух стран.

Одним из ключевых событий стало подписание меморандума о сотрудничестве между Фондом Astana AI Film Festival и компанией Beijing Zhongguancun Tongli Technology Service Co., Ltd. Документ предусматривает развитие совместных проектов в сфере AI-кино, технологий AIGC, научно-фантастического контента, инвестиций и международной дистрибуции. В соответствии с соглашением китайская компания станет официальным партнером Astana AI Film Festival в КНР.

— Китай — один из ключевых партнеров в развитии глобальной экосистемы AI-кино. Здесь сосредоточены сильнейшие технологические компании, талантливые авторы и крупнейший рынок цифрового контента. Подписание меморандума станет началом системного сотрудничества Казахстана и Китая в сфере креативных индустрий, — отметил сооснователь и председатель совета Astana AI Film Festival Алмас Жали.

В ходе презентации организаторы представили международную концепцию Astana AI Film Festival, который пройдет в Астане с 1 по 3 октября в рамках Astana AI Week.

— Искусственный интеллект меняет язык кино и делает творчество по-настоящему глобальным. Сегодня талантливый автор может создать фильм мирового уровня практически из любой точки планеты. Поэтому Astana AI Film Festival создается как открытая международная площадка, где главным критерием становится не страна происхождения проекта, а сила идеи, качество истории и уровень ее реализации. Мы уверены, что сотрудничество с Китаем откроет новые возможности для авторов обеих стран, — сказал сооснователь и креативный директор Astana AI Film Festival Айзатулла Хуссейн.

Фото: Astana AI Film Festival

Продолжением мероприятия стал казахстанско-китайский форум инновационного обмена в сфере AI-кино и телевидения. В ходе экспертных сессий и панельных дискуссий представители ведущих киностудий, технологических компаний и исследовательских центров обсудили применение искусственного интеллекта в кинопроизводстве, развитие AI-контента, трансформацию творческих процессов, механизмы международного сотрудничества и перспективы выхода совместных проектов на мировые рынки.

В рамках дискуссий были представители и руководство таких компаний, как PixVerse AI, Научно-исследовательский институт ИИ China Film Group, Bauhinia Films (Shenzhen) Co., Ltd., Чжунгуаньцуньский центр инноваций индустрии научной фантастики и других передовых компаний Китая в сфере AIGC.

По итогам форума стороны подтвердили намерение развивать долгосрочное партнерство между Казахстаном и Китаем в сфере искусственного интеллекта, киноиндустрии и цифровых креативных технологий.

Напомним, Astana AI Film Festival пройдет в Астане осенью 2026 года и станет одним из ключевых международных событий в сфере AI-кино. В его рамках пройдут международный конкурс с общим призовым фондом 1 миллион долларов США, конференция, питчинг проектов и встречи ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта, кино и цифрового творчества.

Ранее сообщалось, что креаторы из 50 стран подали заявки на Astana AI Film Festival.

Глава государства, анонсируя проведение Astana AI Film Festival, отметил, что «это будет первое по мировым меркам мероприятие, которое отразит фундаментальный сдвиг в развитии креативной индустрии. Искусственный интеллект кардинально меняет саму природу творчества, открывая новые формы самовыражения и снижая всевозможные барьеры для талантливых авторов. Казахстан стремится стать активным участником этих глобальных изменений».