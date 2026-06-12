Креаторы из 50 стран подали заявки на Astana AI Film Festival

Всего за 17 дней после открытия приема заявок организаторы получили более 300 работ из 50 стран мира. При этом 86% заявок поступили от зарубежных участников.

Наибольшее количество заявок поступило из Казахстана, России, США, Южной Кореи и Китая. Среди участников также представлены Великобритания, Нидерланды, Италия, Индонезия, Испания, Египет, Индия, Аргентина, Украина, Турция, Сингапур, Пакистан, Венгрия, Чили, Бразилия, Болгария, ОАЭ, Германия, Япония, Франция, Канада, Австралия и многие другие страны.

По словам организаторов, такой интерес свидетельствует о том, что AI-кино становится новым мировым направлением в креативной индустрии, а Казахстан постепенно превращается в одну из площадок для развития этого движения.

— Уже сегодня видно, что интерес к проекту значительно превышает границы Казахстана. Заявки поступают практически со всех континентов, и это подтверждает, что тема искусственного интеллекта и новых форматов кино действительно объединяет людей из разных стран, — отметили организаторы фестиваля. Ранее на встрече с представителями креативной индустрии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что это будет первое по мировым меркам мероприятие, которое отразит фундаментальный сдвиг в развитии креативной индустрии. Проведение фестиваля имеет большое значение с точки зрения продвижения нашей страны на международной арене как одного из центров инноваций и созидательных инициатив, — отметили организаторы, цитируя слова Главы государства.

Напомним, Astana AI Film Festival пройдет с 28 сентября по 1 октября 2026 года в Астане. Главным событием фестиваля станет международный конкурс короткометражных AI-фильмов с общим призовым фондом в 1 миллион долларов США.

Основной конкурс пройдет под темой сезона «The future worth living in» («Будущее, в котором стоит жить»). Также предусмотрена открытая секция с пятью номинациями: лучшая режиссура, лучший визуальный язык, лучшая история, лучшая концепция и лучший персонаж. Прием заявок на Astana AI Film Festival продлится до 15 августа 2026 года.

Ранее сообщалось, что Astana AI Film Festival открыл прием заявок для креаторов со всего мира. Напомним, Глава государства, анонсируя проведение Astana AI Film Festival, отметил, что «это будет первое по мировым меркам мероприятие, которое отразит фундаментальный сдвиг в развитии креативной индустрии. Искусственный интеллект кардинально меняет саму природу творчества, открывая новые формы самовыражения и снижая всевозможные барьеры для талантливых авторов. Казахстан стремится стать активным участником этих глобальных изменений».