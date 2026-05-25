Astana AI Film Festival открыл прием заявок для креаторов со всего мира

В Казахстане стартовал прием заявок на участие в первом международном фестивале кино, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта — Astana AI Film Festival (AAIFF 2026). О сроках приема заявок и условиях участия корреспонденту Kazinform рассказали организаторы фестиваля.

Напомним, главным событием фестиваля станет международный конкурс короткометражных фильмов, созданных с помощью AI-технологий. Общий призовой фонд составит 1 миллион долларов США.

По словам организаторов, для мировых AI-фестивалей это один из крупнейших призовых фондов. Ранее аналогичная сумма разыгрывалась лишь на форуме One Billion Forum в Дубае, однако тогда весь приз получил один победитель. В Казахстане же награды распределят между несколькими авторами.

Старт масштабному проекту дали сегодня в Астане. Официальный сайт фестиваля — AAIFF.ai — открыл прием заявок для креаторов со всего мира.

Главная тема конкурсной программы — «Будущее, в котором стоит жить». Участникам предлагают представить собственное видение будущего и показать, каким они видят мир завтрашнего дня с помощью искусственного интеллекта.

По ожиданиям организаторов, на конкурс поступит около трех тысяч заявок из разных стран.

Как рассказал один из организаторов фестиваля Алмас Жали, конкурсная программа включает две секции: основную — с темой сезона «The Future Worth Living In», а также открытую секцию с пятью номинациями — за лучшую режиссуру, визуальный язык, историю, концепцию и персонажа.

— The Future of Worlds Within — будущее, в котором нам хотелось бы жить. Это основная тема нашего конкурса. Под эту задачу креаторы должны начать работу уже с сегодняшнего дня и создавать проекты именно в рамках этой темы. На работу у них есть 2,5 месяца, — отметил автор проекта AAIFF Айзатулла Хуссейн.

Главные требования к фильмам

Ключевым условием конкурса станет создание фильмов в формате Full AI — когда искусственный интеллект выступает основной технологией производства, а не используется только как вспомогательный инструмент на этапе постобработки.

Для участия необходимо создать короткометражный AI-фильм продолжительностью до 10 минут и загрузить его на платформу фестиваля с описанием проекта.

Отвечая на вопрос, почему организаторы сделали ставку именно на формат Full AI, а не гибридное кино, Айзатулла Хуссейн пояснил, что команда фестиваля сознательно отказалась от смешения традиционных съемок и графики.

По его словам, современное кино уже во многом стало гибридным, поскольку крупные блокбастеры активно используют визуальные эффекты. При этом технологии искусственного интеллекта делают создание фильмов более доступным для авторов, у которых нет профессиональной техники, съемочной команды или больших бюджетов.

Также стоит обратить внимание на то, что основным языком фильма должен быть английский. Если AI-фильм создан на другом языке, к нему необходимо добавить английские субтитры. Кроме того, работы должны соответствовать требованиям по соблюдению авторских прав и не содержать сцен насилия или другого запрещенного контента.

Кто может принять участие

Организаторы подчеркивают, что конкурс открыт для всех желающих. Возрастных и профессиональных ограничений для участников нет. Подать заявку могут как команды, так и индивидуальные авторы. Участие в фестивале бесплатное.

Как подать заявку

Заявки принимаются через сайт фестиваля AAIFF.ai.

— Работу можно разместить двумя способами: загрузить на YouTube и приложить ссылку либо разместить фильм на облачном сервисе, например Google Drive, и указать ссылку. Все заявки регистрируются в единой базе фестиваля, поэтому авторам не требуется отслеживать статус вручную, — пояснил Айзатулла Хуссейн.

Для роликов, опубликованных на YouTube, обязательным условием является наличие в описании фразы «Special for Astana AI Film Festival», имени и фамилии автора, а также хэштега #SpecialForAAIFF.

Как будут выбирать победителей

Оценивать работы будут международные эксперты, режиссеры, продюсеры и представители creative tech-индустрии. Организаторы также рассматривают возможность использования AI-жюри для предварительной фильтрации и оценки конкурсных работ.

По итогам отбора команда AAIFF и международные эксперты определят 25 лучших работ: 10 — в основной секции и 15 — в открытой.

Когда пройдет фестиваль

Фестиваль будет проходить в Астане с 28 сентября по 1 октября 2026 года в рамках Astana Al Week — недели, посвященной искусственному интеллекту.

— Это объединяет AAIFF с крупнейшими технологическими событиями страны и усиливает международный контекст фестиваля, — отметил Алмас Жали.

Прием заявок продлится до 15 августа 2026 года, а показы и церемония награждения победителей пройдут в Астане в рамках Astana Al Week.

Помимо конкурсной программы, организаторы планируют провести мастер-классы, панельные дискуссии, питч-сессии для авторов и продюсеров, а также специальные показы AI-фильмов.

По словам организаторов, фестиваль планируют сделать ежегодным и превратить его в международную площадку для развития AI-кино и цифрового творчества.

— Мы рассчитываем, что Astana AI Film Festival станет ежегодным событием в креативных индустриях и устойчивой международной площадкой для новых форматов и имен. При этом участие открыто для всех: подать работу может как команда, так и индивидуальный креатор, — отметил один из организаторов фестиваля, основатель компании Ozen Айзатулла Хуссейн.

Напомним, Глава государства, анонсируя проведение Astana AI Film Festival, отметил, что «это будет первое по мировым меркам мероприятие, которое отразит фундаментальный сдвиг в развитии креативной индустрии. Искусственный интеллект кардинально меняет саму природу творчества, открывая новые формы самовыражения и снижая всевозможные барьеры для талантливых авторов. Казахстан стремится стать активным участником этих глобальных изменений».