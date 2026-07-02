Угрозы схода селя и прорыва моренных озер в Алматы нет — МЧС

Как сообщили в МЧС, для оценки текущей ситуации специалисты провели аэровизуальное обследование моренных озер с использованием авиации. По результатам наблюдений установлено, что из-за активного таяния ледников и повышения температуры воздуха происходит интенсивное наполнение озер.

— Вместе с тем признаков, свидетельствующих об угрозе прорыва, перелива или формирования селевых потоков, не выявлено, — отметили в министерстве.

Для постоянного контроля за обстановкой развернуты шесть оперативных штабов, в том числе на базе МЧС и ДЧС Алматы. Всего в городе определены 11 участков, где службы гражданской защиты в круглосуточном режиме отслеживают гидрологическую ситуацию. Информация о состоянии рек в режиме реального времени поступает в ситуационные центры ДЧС и МЧС.

В рамках превентивных мероприятий сотрудники ДЧС совместно с местными исполнительными органами расчистили русло реки Аксай. С территории вывезли около 100 тонн бытового и природного мусора, что позволило обеспечить беспрепятственный пропуск воды и снизить риск образования заторов.

Кроме того, на потенциально опасных участках проведены берегоукрепительные работы, выполнена укладка инертных материалов и мешков с песком.

В МЧС подчеркнули, что круглосуточный мониторинг селеопасной обстановки продолжается. Все силы и средства находятся в полной готовности к оперативному реагированию, а ситуация остается под постоянным контролем ведомства.

Ранее в Наурызбайском районе Алматы сохранялась угроза формирования селевых потоков.

Позже в МЧС сообщили, что гидрологическая обстановка в городе остается стабильной. Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг селеопасных участков, при этом повышения уровня воды в реках не наблюдается.