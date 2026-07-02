Уровень воды реки Аксай в Алматы значительно снизился

Подразделения МЧС продолжают круглосуточный мониторинг селеопасных участков. Гидрологическая обстановка в Алматы остается стабильной. Повышения уровня воды в реках не наблюдается, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

В рамках превентивных мероприятий силами МЧС и местных исполнительных органов завершены работы по укреплению и расчистке русла реки Аксай в районе защитной плотины. Благодаря проведенным мероприятиям уровень воды значительно снизился.

На сегодня запланировано аэровизуальное обследование моренных озер и бассейнов рек. Одновременно сотрудники МЧС ведут непрерывный мониторинг бассейнов рек Үлкен Алматы и Кіші Алматы.

Для контроля обстановки на мониторинговых постах задействованы более 130 человек личного состава и 20 единиц техники ДЧС г. Алматы, Службы спасения, Республиканского оперативно-спасательного отряда «Барыс», «Казселезащита» МЧС и Департамента полиции.

Ситуация находится на постоянном контроле МЧС.

Ранее после ливней в Тургенском ущелье подтопило юрты и дачные участки, были эвакуированы 58 человек.

Накануне в Енбекшиказахском районе Алматинской области в результате обильных осадков произошел подъем уровня воды в реке Тургень.

Жителей Алматы частично эвакуировали из-за угрозы схода селя.