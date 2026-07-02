После ливней в Тургенском ущелье подтопило юрты и дачные участки: эвакуированы 58 человек

В Алматинской области спасатели эвакуировали 58 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Из-за сильных осадков в Тургенском ущелье резко поднялся уровень воды в реке Тургень, что привело к размыву участков автомобильной дороги Турген — Ассы. В зоне подтопления оказались 17 юрт. Кроме того, подтоплены четыре дворовых участка в садоводческом обществе «Водник».

В целях безопасности спасателями МЧС эвакуированы 58 человек, в том числе 21 ребенок и 8 иностранных граждан. Эвакуированные размещены были размещены в вахтовке МЧС, где им обеспечены необходимые условия для временного пребывания. Пострадавших нет.

На месте происшествия круглосуточно работают специалисты Казселезащиты и ДЧС Алматинской области. Проводятся аварийно-восстановительные работы, а также непрерывный мониторинг гидрологической и селеопасной обстановки. Ситуация находится под постоянным контролем МЧС.

Всего в ликвидации последствий задействовано порядка 300 человек личного состава и 44 единицы техники МЧС, местных исполнительных органов и взаимодействующих служб.

Накануне в Енбекшиказахском районе Алматинской области в результате обильных осадков произошел подъем уровня воды в реке Тургень.