Началось последнее в истории совместное заседание палат Парламента РК

Заседание проходит с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Глава государства подведет итоги работы двухпалатного Парламента.

Ранее председатель Мажилиса Ерлан Кошанов на заключительном пленарном заседании подвел итоги четвертой сессии VIII созыва, отметив принятие ряда ключевых законов по реализации новой Конституции, цифровизации, экономике и социальной сфере.

По словам Кошанова, нынешняя сессия стала одной из важнейших в современной истории казахстанского парламентаризма. Он напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев на открытии сессии определил стратегические направления развития страны, а депутаты обеспечили их законодательную реализацию.

В частности, для реализации новой Конституции были приняты обновленные законы «О Президенте», «О статусе столицы» и «Об административно-территориальном устройстве», а также новые законы «О Курултае и статусе его депутатов» и «О Қазақстан Халық Кеңесі». Кроме того, Парламент принял закон об амнистии в связи с принятием новой Конституции, который впервые предусматривает не только уголовную, но и административную амнистию.

Вместе с тем, 29 июня в Астане состоялось последнее заседание Сената Парламента РК, завершающее 30-летнюю историю верхней палаты.

Спикер палаты Маулен Ашимбаев также подвел итоги работы Сената за три десятилетия. По его словам, за это время состоялось более 890 пленарных заседаний, принято свыше 3,5 тысячи законов, более 350 из которых были инициированы депутатами Парламента.

Напомним, что с 1 июля в стране вступает в силу Новая Конституция РК. Одним из ключевых нововведений станет формирование однопалатного Парламента — Курултая, в состав которого войдут 145 депутатов.

Кроме того, Конституцией вводится должность вице-президента, который будет исполнять отдельные полномочия по поручению Главы государства. Еще одной важной новеллой станет создание Халық Кеңесі — высшего консультативного органа, представляющего интересы народа.