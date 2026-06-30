Что изменится в Казахстане с 1 июля

Июль принесет казахстанцам сразу несколько важных изменений. В стране начнет действовать новая Конституция, вступят в силу новые законодательные нормы, а также заработают цифровые сервисы, которые повлияют на повседневную жизнь граждан. Подробнее – в обзоре корреспондента агентства Kazinform.

Новая Конституция

Одним из главных событий станет вступление в силу новой Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года. С 1 июля документ официально начнет действовать, а Конституция 1995 года утратит силу.

Преамбула основного закона страны стала более конкретной: в ней закреплены принципы государственного устройства: унитарность, неприкосновенность границ, территориальная целостность, верховенство закона.

Отдельный акцент сделан на суверенитете и независимости как неизменных ценностях. Подчеркнуто, что единственным источником власти остается народ Казахстана.

Одним из ключевых нововведений станет формирование однопалатного Парламента — Курултая, в состав которого войдут 145 депутатов.

Кроме того, Конституцией вводится должность вице-президента, который будет исполнять отдельные полномочия по поручению Главы государства. Еще одной важной новеллой станет создание Халық Кеңесі — высшего консультативного органа, представляющего интересы народа.

Вступает в силу новый Строительный кодекс

С 1 июля в Казахстане начнет действовать новый Строительный кодекс, направленный на повышение качества строительства, усиление государственного контроля и внедрение современных требований безопасности.

Документ вводит обязательную экспертизу всех градостроительных проектов, включая проекты детальной планировки, а также ограничивает их корректировку — не чаще одного раза в два года.

Кроме того, каждому строящемуся объекту будет присваиваться уникальный идентификационный номер, а контроль за реализацией проектов станет осуществляться через автоматизированную систему государственного градостроительного кадастра.

Особое внимание уделено сейсмической безопасности. Кодекс предусматривает обязательную оценку сейсмических рисков, применение современных технологий защиты и усиление требований к строительству в сейсмоопасных регионах.

Также в рамках Строительного кодекса будут запущены меры по усилению контроля за строительством и повышению ответственности участников отрасли.

Изменятся правила градостроительства

С 1 июля в Казахстане вступают в силу новые правила разработки генеральных планов и проектов детальной планировки. Теперь разработка и корректировка генеральных планов будет финансироваться исключительно за счет местных бюджетов. Исключение сделано лишь для отдельных проектов детальной планировки, расходы по которым сможет взять на себя инвестор.

Особое внимание уделено общественным обсуждениям. Для их проведения местные органы обязаны создавать специальную рубрику на своих интернет-ресурсах, а также публиковать информацию в СМИ и организовывать открытые собрания. Обсуждения считаются состоявшимися при участии не менее 50 человек.

Кроме того, при подготовке градостроительной документации теперь будут учитывать дизайн-код населенных пунктов, архитектурный стиль, этажность и цветовые решения зданий. Особое внимание уделят сейсмическим, селевым и оползневым рискам.

Единый QR станет доступен с 19 июля

С 19 июля казахстанцы смогут пользоваться единым межбанковским QR-кодом для оплаты товаров и услуг.

Система позволяет осуществлять переводы по номеру телефона, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода между клиентами разных банков.

Напомним, в апреле стало известно, что к системе единого межбанковского QR-кода подключились все казахстанские банки. В июне регулятор планировал завершить все технические работы совместно с участниками.

Начнется прием документов на образовательные гранты

С 13 по 20 июля абитуриенты смогут подать документы для участия в конкурсе образовательных грантов.

Заявления будут принимать как офлайн через приемные комиссии вузов, так и онлайн через портал электронного правительства eGov.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фотографию размером 3×4, аттестат о среднем образовании либо диплом для выпускников колледжей. Также потребуются подтверждающие документы для участия в конкурсе по льготным категориям.

Для поступающих на специальность B167 «Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» дополнительно требуется медицинское освидетельствование во врачебно-летных экспертных комиссиях.

Россия вводит новые правила въезда

С 1 июля 2026 года для граждан Казахстана, въезжающих в Россию с целью работы или обучения, вводятся дополнительные требования. Теперь иностранным гражданам необходимо заранее зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги RuID» и не позднее чем за 72 часа до пересечения государственной границы подать электронное заявление.

После рассмотрения заявки система сформирует персональный цифровой код, подтверждающий разрешение на въезд.

Казахстан перейдет на цифровой призыв в армию

С 4 июля в Казахстане начнут действовать новые правила организации и проведения призыва, предусматривающие использование цифровой системы Министерства обороны.

Теперь сведения о призывниках управления и отделы по делам обороны будут получать через интеграцию с государственными информационными системами. В цифровом формате также будут формироваться учетные карты призывников с данными о прохождении медицинского освидетельствования и другими необходимыми сведениями.

С 12 июля решения призывных комиссий по итогам медицинского освидетельствования начнут оформляться в электронном виде и подписываться электронной цифровой подписью через цифровую систему Министерства обороны.