    10:17, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Новый Строительный кодекс: сейсмобезопасность и усиленные механизмы контроля

    Согласно новому Строительному кодексу Республики Казахстан, подписанному Главой государства 9 января текущего года и вступающему в силу с 1 июля, в стране вносятся ряд ключевых нововведений для дальнейшего развития отрасли с учетом современных требований, передает Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

    Экспертиза, сейсмобезопасность и контроль: ключевые нововведения Строительного кодекса
    Фото: Министерство промышленности и строительства РК

    Обязательное проведение экспертизы по градостроительным проектам

    В Казахстане вводится обязательное проведение экспертизы по всем разрабатываемым и корректируемым градостроительным проектам, включая проекты детальной планировки (ПДП).

    Это делается в целях выявления ошибок на ранних этапах, снижения коррупционных рисков и обеспечения прозрачности документов.

    Дополнительно будет ограничение на корректировку ПДП — не более одного раза в два года.

    Автоматизированная информационная система государственного градостроительного кадастра

    В стране будет контроль реализации градостроительных проектов и ограничения на выдачу исходно-разрешительной документации при несоответствии градостроительной документации через внедренную Автоматизированную информационную систему государственного градостроительного кадастра (система Градкадастра).

    Также в целях обеспечения прозрачности и сквозной сверки данных на всех этапах строительства объекта вводится уникальный номер объекта.

    Сейсмическая безопасность

    В республике, согласно Строительному кодексу, вводятся новые обязательные требования по снижению сейсмических рисков.

    Так, закрепляются следующие шаги по сейсмической безопасности:

    • применение сейсмоизолирующих систем при проектировании;
    • оценка сейсмической опасности и риска на всех этапах строительства;
    • обязательные испытания конструктивных систем на сейсмостойкость;
    • паспортизация жилого и общественного фонда в сейсмоопасных регионах;
    • установка инженерно-сейсмометрических станций на объектах I уровня ответственности;
    • выбор наиболее безопасных площадок под застройку с учётом сейсмических факторов и данных сейсмического микрозонирования.

    Внедрение электронного реестра лицензиатов

    В стране ужесточаются требования к участникам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и внедряется электронный реестр лицензиатов с интеграцией государственных информационных систем.

    Это необходимо для исключения фиктивных участников и наведения порядка в отрасли и обеспечения автоматической проверки соответствия лицензионным требованиям и минимизации коррупционных рисков.

    Также с учетом международной практики планируется внедрение сертификации инженеров отрасли с 2028 года с передачей данной функции в конкурентную среду.

    Создание Национального института технического нормирования

    В Казахстане будет создан Национальный институт технического нормирования.

    Он станет единым центром научных исследований, разработки, актуализации и сопровождения технических нормативных требований строительной отрасли, с их гармонизацией с международными стандартами.

    Здесь будут формироваться профильные технические комитеты с привлечением квалифицированных специалистов с рынка по конкретным направлениям (конструкции, архитектура, градостроительство, транспорт, трубопроводы, водоснабжение и др.).

    Усиление контроля за строительством и повышение ответственности

    В рамках Строительного кодекса будут запущены меры по усилению контроля за строительством и повышению ответственности участников отрасли.

    Внедряются следующие меры:

    • оперативное реагирование и «плановое инспектирование» объектов органами ГАСК (Государственный архитектурно-строительный контроль) на всех этапах строительства - от начала работ до ввода в эксплуатацию;
    • дистанционный (камеральный) контроль без посещения на основе отчетов и мониторинга;
    • обязательное информирование органов юстиции о нарушениях с наложением обременений на незаконно возведённые объекты.

    При этом органы ГАСК и ЧС (органы по чрезвычайным ситуациям) будут участвовать в приемке объектов в эксплуатацию.

    Ранее сообщалось о том, что план цифровизации строительной отрасли утвердили в Казахстане.

     

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
