Новый Строительный кодекс: сейсмобезопасность и усиленные механизмы контроля

Обязательное проведение экспертизы по градостроительным проектам

В Казахстане вводится обязательное проведение экспертизы по всем разрабатываемым и корректируемым градостроительным проектам, включая проекты детальной планировки (ПДП).

Это делается в целях выявления ошибок на ранних этапах, снижения коррупционных рисков и обеспечения прозрачности документов.

Дополнительно будет ограничение на корректировку ПДП — не более одного раза в два года.

Автоматизированная информационная система государственного градостроительного кадастра

В стране будет контроль реализации градостроительных проектов и ограничения на выдачу исходно-разрешительной документации при несоответствии градостроительной документации через внедренную Автоматизированную информационную систему государственного градостроительного кадастра (система Градкадастра).

Также в целях обеспечения прозрачности и сквозной сверки данных на всех этапах строительства объекта вводится уникальный номер объекта.

Сейсмическая безопасность

В республике, согласно Строительному кодексу, вводятся новые обязательные требования по снижению сейсмических рисков.

Так, закрепляются следующие шаги по сейсмической безопасности:

применение сейсмоизолирующих систем при проектировании;

оценка сейсмической опасности и риска на всех этапах строительства;

обязательные испытания конструктивных систем на сейсмостойкость;

паспортизация жилого и общественного фонда в сейсмоопасных регионах;

установка инженерно-сейсмометрических станций на объектах I уровня ответственности;

выбор наиболее безопасных площадок под застройку с учётом сейсмических факторов и данных сейсмического микрозонирования.

Внедрение электронного реестра лицензиатов

В стране ужесточаются требования к участникам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и внедряется электронный реестр лицензиатов с интеграцией государственных информационных систем.

Это необходимо для исключения фиктивных участников и наведения порядка в отрасли и обеспечения автоматической проверки соответствия лицензионным требованиям и минимизации коррупционных рисков.

Также с учетом международной практики планируется внедрение сертификации инженеров отрасли с 2028 года с передачей данной функции в конкурентную среду.

Создание Национального института технического нормирования

В Казахстане будет создан Национальный институт технического нормирования.

Он станет единым центром научных исследований, разработки, актуализации и сопровождения технических нормативных требований строительной отрасли, с их гармонизацией с международными стандартами.

Здесь будут формироваться профильные технические комитеты с привлечением квалифицированных специалистов с рынка по конкретным направлениям (конструкции, архитектура, градостроительство, транспорт, трубопроводы, водоснабжение и др.).

Усиление контроля за строительством и повышение ответственности

В рамках Строительного кодекса будут запущены меры по усилению контроля за строительством и повышению ответственности участников отрасли.

Внедряются следующие меры:

оперативное реагирование и «плановое инспектирование» объектов органами ГАСК (Государственный архитектурно-строительный контроль) на всех этапах строительства - от начала работ до ввода в эксплуатацию;

дистанционный (камеральный) контроль без посещения на основе отчетов и мониторинга;

обязательное информирование органов юстиции о нарушениях с наложением обременений на незаконно возведённые объекты.

При этом органы ГАСК и ЧС (органы по чрезвычайным ситуациям) будут участвовать в приемке объектов в эксплуатацию.

Ранее сообщалось о том, что план цифровизации строительной отрасли утвердили в Казахстане.