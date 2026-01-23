Новый Строительный кодекс: сейсмобезопасность и усиленные механизмы контроля
Согласно новому Строительному кодексу Республики Казахстан, подписанному Главой государства 9 января текущего года и вступающему в силу с 1 июля, в стране вносятся ряд ключевых нововведений для дальнейшего развития отрасли с учетом современных требований, передает Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.
Обязательное проведение экспертизы по градостроительным проектам
В Казахстане вводится обязательное проведение экспертизы по всем разрабатываемым и корректируемым градостроительным проектам, включая проекты детальной планировки (ПДП).
Это делается в целях выявления ошибок на ранних этапах, снижения коррупционных рисков и обеспечения прозрачности документов.
Дополнительно будет ограничение на корректировку ПДП — не более одного раза в два года.
Автоматизированная информационная система государственного градостроительного кадастра
В стране будет контроль реализации градостроительных проектов и ограничения на выдачу исходно-разрешительной документации при несоответствии градостроительной документации через внедренную Автоматизированную информационную систему государственного градостроительного кадастра (система Градкадастра).
Также в целях обеспечения прозрачности и сквозной сверки данных на всех этапах строительства объекта вводится уникальный номер объекта.
Сейсмическая безопасность
В республике, согласно Строительному кодексу, вводятся новые обязательные требования по снижению сейсмических рисков.
Так, закрепляются следующие шаги по сейсмической безопасности:
- применение сейсмоизолирующих систем при проектировании;
- оценка сейсмической опасности и риска на всех этапах строительства;
- обязательные испытания конструктивных систем на сейсмостойкость;
- паспортизация жилого и общественного фонда в сейсмоопасных регионах;
- установка инженерно-сейсмометрических станций на объектах I уровня ответственности;
- выбор наиболее безопасных площадок под застройку с учётом сейсмических факторов и данных сейсмического микрозонирования.
Внедрение электронного реестра лицензиатов
В стране ужесточаются требования к участникам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и внедряется электронный реестр лицензиатов с интеграцией государственных информационных систем.
Это необходимо для исключения фиктивных участников и наведения порядка в отрасли и обеспечения автоматической проверки соответствия лицензионным требованиям и минимизации коррупционных рисков.
Также с учетом международной практики планируется внедрение сертификации инженеров отрасли с 2028 года с передачей данной функции в конкурентную среду.
Создание Национального института технического нормирования
В Казахстане будет создан Национальный институт технического нормирования.
Он станет единым центром научных исследований, разработки, актуализации и сопровождения технических нормативных требований строительной отрасли, с их гармонизацией с международными стандартами.
Здесь будут формироваться профильные технические комитеты с привлечением квалифицированных специалистов с рынка по конкретным направлениям (конструкции, архитектура, градостроительство, транспорт, трубопроводы, водоснабжение и др.).
Усиление контроля за строительством и повышение ответственности
В рамках Строительного кодекса будут запущены меры по усилению контроля за строительством и повышению ответственности участников отрасли.
Внедряются следующие меры:
- оперативное реагирование и «плановое инспектирование» объектов органами ГАСК (Государственный архитектурно-строительный контроль) на всех этапах строительства - от начала работ до ввода в эксплуатацию;
- дистанционный (камеральный) контроль без посещения на основе отчетов и мониторинга;
- обязательное информирование органов юстиции о нарушениях с наложением обременений на незаконно возведённые объекты.
При этом органы ГАСК и ЧС (органы по чрезвычайным ситуациям) будут участвовать в приемке объектов в эксплуатацию.
