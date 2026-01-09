План цифровизации строительной отрасли утвердили в Казахстане
Заместитель Премьер-министра — министр ИИ и цифрового развития Жаслан Мадиев и министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев утвердили план цифровизации строительной отрасли на 2026–2027 гг., передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
Документ определяет ключевые задачи цифровой трансформации строительной отрасли и охватывает весь жизненный цикл объектов строительства — от этапов планирования и проектирования до строительства, ввода в эксплуатацию и последующего использования зданий и сооружений.
План предусматривает комплекс практических мер, направленных на упрощение и ускорение процессов в строительстве. В числе приоритетных направлений — внедрение обязательного BIM-проектирования, автоматизация государственных услуг в сфере строительства, формирование цифровых паспортов объектов, а также перевод строительных норм и стандартов в машиночитаемый формат. Ожидается, что данные меры позволят сократить количество ручных операций, снизить риски ошибок и повысить предсказуемость реализации строительных проектов.
Реализация плана нацелена на повышение прозрачности и управляемости отрасли, сокращение сроков и затрат на строительство, снижение административных барьеров, а также повышение качества и безопасности строительных объектов.
Ранее Президент подписал Строительный и Цифровой кодексы Республики Казахстан.