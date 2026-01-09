РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:44, 09 Январь 2026 | GMT +5

    План цифровизации строительной отрасли утвердили в Казахстане

    Заместитель Премьер-министра — министр ИИ и цифрового развития Жаслан Мадиев и министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев утвердили план цифровизации строительной отрасли на 2026–2027 гг., передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    План цифровизации строительной отрасли утвердили в Казахстане
    Фото: Правительство РК

    Документ определяет ключевые задачи цифровой трансформации строительной отрасли и охватывает весь жизненный цикл объектов строительства — от этапов планирования и проектирования до строительства, ввода в эксплуатацию и последующего использования зданий и сооружений.

    План предусматривает комплекс практических мер, направленных на упрощение и ускорение процессов в строительстве. В числе приоритетных направлений — внедрение обязательного BIM-проектирования, автоматизация государственных услуг в сфере строительства, формирование цифровых паспортов объектов, а также перевод строительных норм и стандартов в машиночитаемый формат. Ожидается, что данные меры позволят сократить количество ручных операций, снизить риски ошибок и повысить предсказуемость реализации строительных проектов.

    Реализация плана нацелена на повышение прозрачности и управляемости отрасли, сокращение сроков и затрат на строительство, снижение административных барьеров, а также повышение качества и безопасности строительных объектов.

    Ранее Президент подписал Строительный и Цифровой кодексы Республики Казахстан.

    Теги:
    Правительство РК Цифровой кодекс Строительный кодекс Строительство Цифровизация
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают