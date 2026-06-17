Когда подавать документы на грант в Казахстане: опубликованы сроки конкурса

Национальный центр тестирования сообщил сроки приема документов для участия в конкурсе образовательных грантов, передает Kazinform.

Подать документы абитуриенты смогут с 13 по 20 июля.

Заявления принимаются как офлайн через приемные комиссии вузов и виртуальные приемные комиссии, так и онлайн через портал электронного правительства eGov.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фотографию размером 3×4, аттестат о среднем образовании либо диплом для выпускников колледжей. Также потребуются подтверждающие документы для участия в конкурсе по льготным категориям.

Для поступающих на специальность B167 «Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» дополнительно требуется медицинское освидетельствование во врачебно-летных экспертных комиссиях.

В Национальном центре тестирования отметили, что за дополнительной информацией абитуриенты могут обращаться в приемные комиссии высших учебных заведений.

Напомним, почти 90 тысяч грантов выделят казахстанским студентам в 2026 году. Приоритет при распределении грантов отдан инженерным, IT, аграрным, педагогическим и естественно-научным направлениям.



