Почти 90 тысяч грантов выделят казахстанским студентам в 2026 году

Приоритет при распределении грантов отдан инженерным, IT, аграрным, педагогическим и естественно-научным направлениям, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра науки и высшего образования, в новом учебном году объем госзаказа на подготовку кадров с высшим образованием сохранится на уровне предыдущих лет.

Так, на предстоящий 2026–2027 учебный год выделено 89 457 государственных грантов. Из них:

75 371 — на бакалавриат;

11 007 — на магистратуру;

3 079 — на докторантуру.

Министр подчеркнул, что распределение госзаказа синхронизировано с прогнозом потребности экономики страны до 2030 года.

— Согласно прогнозу, Казахстану потребуется более 883 тысяч специалистов. Из них почти 530 тысяч — инженерные кадры, более 185 тысяч — педагогические кадры, порядка 168 тысяч — специалисты других отраслей, — отметил Саясат Нурбек.

В связи с этим, приоритет при распределении грантов отдан инженерным, IT, аграрным, педагогическим и естественно-научным направлениям.

Так:

60% грантов направлено на инженерно-технические и сельскохозяйственные специальности;

21% — на подготовку педагогических кадров.

Он также добавил, что по поручению заместителя Премьера-министра Аиды Балаевой во всех регионах страны проведено масштабное анкетирование. Проанализирован кадровый дефицит более 73 тыс. предприятии с учетом возрастных особенностей работников. Ранее Миннауки РК предложило изменить порядок подушевого финансирования вузов.